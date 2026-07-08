پزشکیان: تشییع باشکوه رهبر شهید کشورمان را بیمه کرد

مسعود پزشکیان صبح امروز در جلسه هیئت دولت بیان داشت: حضور گسترده و باشکوه تمام اقشار مردم، نمایشی از وحدت، انسجام، هماهنگی، تعامل، همکاری و مدیریت بود.

به گزارش تابناک؛ دکتر مسعود پزشکیان در جلسه هیئت دولت که صبح امروز چهارشنبه هفدهم تیرماه ۱۴۰۵ برگزار شد، با تشکر و قدردانی از تعامل، همدلی و هماهنگی برای برگزاری باشکوه مراسم‌های وداع، بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی در تهران اظهار داشت: شهادت رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی، خانواده ایشان، فرماندهان و مردم برای ما بسیار تلخ و ناگوار بود. مراسمی که در حال برگزاری در نقاط مختلف ایران و کشور عراق انجام می‌شود، افتخارآمیز است.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه این تشییع باشکوه موجب حیرت جهانیان شد، افزود: حضور گسترده و باشکوه تمام اقشار مردم، نمایشی از وحدت، انسجام، هماهنگی، تعامل، همکاری و مدیریت بود. مدیریت دکتر عارف، نقش‌آفرینی سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و خدماتی و دیگر ارگان‌های نظامی و امنیتی بسیار استثنایی بود. این تعامل و همراهی باعث شد تا علی‌رغم تصور دشمنان در بروز مشکل، هیچ حادثه‌ای نداشته باشیم.

دکتر پزشکیان با تقدیر و تشکر از حضور دشمن‌شکن ملت ایران تصریح کرد: از تمامی مردم با هر جنسیت، نگاه و آیین که در مراسم تشییع باشکوه پیکر رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی حماسه آفریدند، سپاسگزارم؛ چرا که این حضور نمادی از وحدت و انسجام ملی و همدلی است. این حضور باشکوه بی‌سابقه بوده است و موجب می‌شود تا کشورمان در برابر تهدید‌های آمریکا و دشمنان بیمه شود.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه تمام این تعامل و همدلی تحت رهبری مقام معظم رهبری ایجاد شد، گفت: بدون شک با این شیوه مدیریت و رهبری به پیش خواهیم رفت و خواب‌های دشمنان را به واسطه وحدت ملی و انسجامی که میان جامعه وجود دارد، آشفته خواهیم کرد.

دکتر پزشکیان در بخش پایانی سخنان خود، ضمن قدردانی از مردم عراق و مسئولان پاکستان و سایر کشور‌ها که در مراسم وداع با پیکر رهبر عظیم‌الشأن در تهران حضور یافتند، خاطرنشان کرد: شاهد بودیم که مردم در کشور عراق، پارک‌ها، خیابان‌ها و مسیر‌ها به انتظار حضور پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی بودند. همچنین قدردان مسئولان سایر کشور‌ها که برای همدردی به ایران سفر کردند، هستیم.

در بخشی از این جلسه، دکتر سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گزارشی به تشریح عملکرد این وزارتخانه در ایام وداع و تشییع پیکر رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: در طول برگزاری این مراسم باشکوه، هیچ گزارشی مبنی بر اخلال در زیرساخت‌های ارتباطی وجود نداشت. علاوه بر این، گزارش توزیع جمعیتی لحظه‌به‌لحظه به مسئولان برگزاری مراسم ارائه می‌شد.

دکتر هاشمی افزود: بیش از دو میلیارد و هفتصد میلیون پیامک به مشترکان ارسال شد و در راستای برگزاری این مراسم، بیش از ۲۰۰۰ سایت ارتقا یافت. رصد جهت‌گیری کاربران شبکه‌های اجتماعی مانند ایکس یا توییترِ سابق، ۶۰ درصد و در اینستاگرام نیز ۷۰ درصد مثبت بوده است.

در ادامه این نشست، دکتر سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به اینکه بیش از ۶۰۰ رسانه خارجی در مراسم تشییع باشکوه پیکر رهبر عظیم‌الشأن در تهران حضور داشتند، گفت: خبرنگاران و گزارشگرانی از رسانه‌های معتبر جهان به حضور بی‌سابقه و جمعیت میلیونی ایران در مراسم بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب اشاره داشتند. این حضور نمادی از قدرت و انسجام ملی است که توسط رسانه‌های خارجی بازنمایی شد. همچنین رسانه‌های داخلی و هنرمندان نیز اقداماتی در راستای روایت‌سازی در حین و پس از مراسم انجام دادند.

در پایان، دکتر محمد صادق معتمدیان، استاندار تهران، گزارشی از تعامل و هم‌افزایی تمام دستگاه‌ها ارائه کرد و گفت: برقراری امنیت، ایمن‌سازی معابر، حفظ سلامت مردم، بهبود خدمات‌رسانی و مردمی‌سازی مراسمات، ۵ مسأله اصلی بود که در برگزاری مراسم باشکوه بدرقه و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفت. برای برگزاری این مراسم، ۶۰۰۰ موکب برپا و ۴ میلیون ظرفیت اسکان ایجاد شد. آموزش و پرورش نیز ۴۰۰۰ مدرسه را برای میزبانی از زائران فراهم کرد. در حوزه حمل‌ونقل بین‌شهری نیز وزارت راه ۱۰ هزار اتوبوس را به جابه‌جایی زائران اختصاص داد و در داخل شهر نیز ۴۰۰۰ اتوبوس مسافران را جابجا کردند.