روایت عزتی که از امام شهید به یادگار ماند

به گزارش تابناک؛ ایمان عطارزاده در فضای مجازی نوشت: صبح امروز در بین الحرمین دیدم تعداد زیادی از جوانان عراقی که آماده استقبال از پیکر مطهر و حضور در تشییع امام مجاهد شهید در کربلا بودند با پرچم‌های ایران و تصاویر مرجع عظم الشان تقلید و امام‌شهیدشان و همچنین تصاویر رهبر عزیز انقلاب اسلامی با افتخار عکس می‌گیرند. این همان عزتی است که تو برایمان به یادگار گذاشتی "قائد شهید امت اسلامی.