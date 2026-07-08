روایت عزتی که از امام شهید به یادگار ماند
سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید از عزتی که امام مجاهد شهید برایمان به یادگار گذاشت، را بازگو کرد.
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به گزارش تابناک؛ ایمان عطارزاده در فضای مجازی نوشت: صبح امروز در بین الحرمین دیدم تعداد زیادی از جوانان عراقی که آماده استقبال از پیکر مطهر و حضور در تشییع امام مجاهد شهید در کربلا بودند با پرچمهای ایران و تصاویر مرجع عظم الشان تقلید و امامشهیدشان و همچنین تصاویر رهبر عزیز انقلاب اسلامی با افتخار عکس میگیرند. این همان عزتی است که تو برایمان به یادگار گذاشتی "قائد شهید امت اسلامی.
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