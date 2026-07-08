بلژیک: ناتو درباره تنگه هرمز وارد جنگ نمیشود
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مشاور در امور خارجه بلژیک در گفتوگو با شبکه الجزیره با اشاره به اینکه زمینهای برای مداخله ناتو در تنگه هرمز وجود ندارد، گفت: ما در حال آمادهسازی برای اعزام کشتیهای مینروب به تنگه هرمز هستیم.
وزیر مشاور در امور خارجه بلژیک همچنین تأکید کرد: ما مایل هستیم در چارچوب ائتلاف تشکیلشده توسط فرانسه و انگلیس به حفظ آزادی کشتیرانی کمک کنیم.
وی با اشاره به موضوع ایران و در موضعی یکجانبه، با محکوم کردن حملات علیه کشورهای منطقه مدعی شد: ایران با توسعه برنامه هستهای و موشکی خود، رفتار نامناسبی دارد.
این مقام اروپایی با اشاره به تحولات تنگه هرمز گفت: ناتو، همزمان با ابتکار عمل واشنگتن، طرحها و ابتکارهایی را درباره این آبراه راهبردی دنبال میکند.
او اظهار داشت: بلژیک در اجرای یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران با هدف تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز مشارکت دارد.
وی درباره روابط میان آمریکا و متحدان اروپایی نیز گفت: ترامپ از شرکای اروپایی خود و آنها نیز از ترامپ ابراز ناامیدی کردهاند.
وزیر مشاور در امور خارجه بلژیک در ادامه خاطر نشان کرد: افزایش بودجه دفاعی کشورهای عضو ناتو برای مقابله با تهدیدهای موجود ضروری است و بلژیک در حال تسریع روند افزایش هزینههای دفاعی خود است تا این رقم را به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی برساند.
وزیر مشاور در امور خارجه بلژیک همچنین تأکید کرد: حفظ وحدت ناتو و تقویت توان بازدارندگی این ائتلاف از اهمیت بالایی برخوردار است.