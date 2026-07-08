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واکنش عمان و قطر به تحولات منطقه

وزارت امور خارجه عمان و قطر در پی تجاوز آمریکا به خاک ایران و پاسخ مناسب کشورمان به این تجاوزات و هدف قرار دادن منافع‌ آمریکایی‌ها در کشورهای منطقه واکنش نشان دادند.
کد خبر: ۱۳۸۳۶۲۷
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6929 بازدید
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واکنش عمان و قطر به تحولات منطقه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وزارت خارجه عمان اعلام کرد: سلطنت عمان تأکید می‌کند که تشدید تنش نظامی در منطقه تهدیدی برای امنیت آن و ایمنی دریایی است.

وزارت خارجه عمان با اشاره به هدف قرار دادن منافع آمریکایی‌ها در بحرین و کویت گفت: ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم که تنش‌ها را کاهش داده و گفت‌و‌گو و راه‌حل‌های دیپلماتیک را در اولویت قرار دهند.

همچنین براساس بیانیه وزارت خارجه قطر، این وزارتخانه بر لزوم جلوگیری از تبعات حملات غیرقابل توجیه و تداوم گفت‌و‌گو و دیپلماسی و کاهش تنش و اتکا بر دستاورد‌ها در چارچوب یادداشت تفاهم امضا شده در راستای کمک به تحکیم امنیت و ثبات در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کرد.

پیشتر سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای با اشاره به تجاوزات اخیر رژیم آمریکا اعلام کرد: پاسخ اولیه به این تجاوز با هدف قرار دادن ۸۵ نقطه از تاسیسات مهم نظامی آمریکا انجام شد.

سپاه تأکید کرد: در پاسخ اولیه به این تجاوز نیرو‌های دریایی و هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی، ۸۵ نقطه از تاسیسات مهم نظامی آمریکا در بندر سلمان، منطقه پنجم دریایی بحرین و پایگاه هوایی علی السالم کویت را در هم کوبیدند و یک پهپاد MQ۹ دشمن که قصد دخالت در عملیات را داشت، سرنگون کردند.

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عمان قطر کاهش تنش منطقه دیپلماسی یادداشت تفاهم تجاوز
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
21
9
پاسخ
بجای کویت و بحرین باید قطر و امارات و عمان بزنیم عمان در قضیه تنگه هرمز خیانت کرد
کوروش حسینی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
9
5
پاسخ
عمان چند تا موشک لازم داره ...راستی امارات و قطر هم بد نیست دوباره موشک بخورن ...این کشورهای جوجه عربی خلیج فارس موشک می‌خوان ..دلشون فقط موشک‌میخواد
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tabnak.ir/005nwZ
tabnak.ir/005nwZ