واکنش عمان و قطر به تحولات منطقه

وزارت امور خارجه عمان و قطر در پی تجاوز آمریکا به خاک ایران و پاسخ مناسب کشورمان به این تجاوزات و هدف قرار دادن منافع‌ آمریکایی‌ها در کشورهای منطقه واکنش نشان دادند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وزارت خارجه عمان اعلام کرد: سلطنت عمان تأکید می‌کند که تشدید تنش نظامی در منطقه تهدیدی برای امنیت آن و ایمنی دریایی است.

وزارت خارجه عمان با اشاره به هدف قرار دادن منافع آمریکایی‌ها در بحرین و کویت گفت: ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم که تنش‌ها را کاهش داده و گفت‌و‌گو و راه‌حل‌های دیپلماتیک را در اولویت قرار دهند.

همچنین براساس بیانیه وزارت خارجه قطر، این وزارتخانه بر لزوم جلوگیری از تبعات حملات غیرقابل توجیه و تداوم گفت‌و‌گو و دیپلماسی و کاهش تنش و اتکا بر دستاورد‌ها در چارچوب یادداشت تفاهم امضا شده در راستای کمک به تحکیم امنیت و ثبات در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کرد.

پیشتر سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای با اشاره به تجاوزات اخیر رژیم آمریکا اعلام کرد: پاسخ اولیه به این تجاوز با هدف قرار دادن ۸۵ نقطه از تاسیسات مهم نظامی آمریکا انجام شد.

سپاه تأکید کرد: در پاسخ اولیه به این تجاوز نیرو‌های دریایی و هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی، ۸۵ نقطه از تاسیسات مهم نظامی آمریکا در بندر سلمان، منطقه پنجم دریایی بحرین و پایگاه هوایی علی السالم کویت را در هم کوبیدند و یک پهپاد MQ۹ دشمن که قصد دخالت در عملیات را داشت، سرنگون کردند.