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واکنش یاسمین انصاری به گزارش CNN درباره میناب

نماینده ایرانی-آمریکایی دموکرات‌ها در کنگره آمریکا گزارش شبکه خبری سی.ان.ان از حمله به مدرسه میناب را «غیرقابل توجیه دانست».
کد خبر: ۱۳۸۳۶۲۳
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واکنش یاسمین انصاری به گزارش CNN درباره میناب

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ یاسمین انصاری نماینده ایرانی الاصل دموکرات‌ها در کنگره آمریکا در ایکس نوشت: «کودکان در همان روز‌های نخست جنگِ غیرقانونی و بی‌معنای ترامپ که ویرانی‌های بسیاری در سراسر جهان به بار آورده، به قتل رسیدند».

وی در بخش دیگری از پیام خود در این شبکه اجتماعی نوشت: «این یک فاجعه و یک جنایت جنگی است. به همین دلیل است که من طرح استیضاح پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا را ارائه کرده‌ام.»

انصاری همچنین نوشته است: «از همکارانم می‌خواهم که در این مسیر با من همراه شوند.»

شبکه خبری سی. ان. ان به نقل از سه منبع آگاه ادعا کرد قبل از حمله موشکی جنایتکارانه اسفندماه گذشته به مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب که به شهادت حدود ۲۰۰ تن شامل اکثرا دختران دانش‌آموز این مدرسه منجر شد، هشدار‌هایی که بر لزوم بازبینی مجدد اطلاعات هدف‌گیری تاکید داشتند، در سامانه توسعه اهداف پنتاگون تعبیه شده بودند، اما با شروع تجاوزگری علیه ایران، فرماندهانی که به دنبال اقدام سریع بودند، این هشدار‌ها را کنار گذاشتند.

سی. ان. ان گزارش داد که بخش بزرگی از اطلاعات راهنمای اهداف آغازین جنگ، از جمله داده‌های مربوط به تاسیسات سپاه در مجاورت مدرسه، قدمتی بیش از ۱۰ سال داشتند، زیرا تحلیلگران موفق نشده بودند پیش از آغاز حملات، همه سوابق را به‌روزرسانی کنند. به گفته این گزارش، اولویت با به‌روزرسانی سامانه‌های سیار و اهداف با تهدید بالاتر بود و مکان‌های ثابت مانند مدرسه، در اولویت پایین‌تری قرار گرفتند و عمدتاً تأیید نشدند.

یکی از منابع به سی‌ان‌ان گفت: «بدیهی بود که اطلاعات قدیمی هستند.»

منبع دیگری در این گزارش ادعا کرد که یک ابزار نظارتی جداگانه، تغییراتی را در محوطه این پایگاه شناسایی کرده بود، اما این یافته هرگز به پایگاه داده اصلی هدف‌گیری نرسید یا به تصمیم‌گیرندگان ارشد منتقل نشد.

این گزارش همچنین این حادثه را به کاهش نیرو‌های واحد «کاهش و پاسخ به آسیب‌های غیرنظامی» که به دستور «پیت هگست»، وزیر جنگ آمریکا، انجام شده بود مرتبط دانست و اشاره کرد که این واحد در فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) از ۱۰ عضو به یک نفر کاهش یافته است.

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یاسمین انصاری سی ان ان میناب پیت هگست
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