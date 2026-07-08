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قیمت سکه و طلای ۱۸ عیار امروز ۱۷ تیرماه

بازار امروز شاهد صعود قیمت طلا ۱۸ عیار و قیمت سکه امامی است.
کد خبر: ۱۳۸۳۶۲۲
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9367 بازدید
قیمت سکه و طلای ۱۸ عیار امروز ۱۷ تیرماه

به گزارش تابناک؛ بازار امروز شاهد صعود  قیمت طلا   ۱۸ عیار  و   قیمت سکه امامی  است.

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت طلا امروز با کاهش ۱۶ دلاری نسبت به روز گذشته، ۴۱۲۶ (چهار هزار و یکصد و بیست و شش) دلار نرخ‌گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با رشد، به ۱۷ میلیون و ۷۵۲ هزار و ۴۰۰ تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش، به 76 میلیون و 900 هزار تومان رسید‌.


قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۱۷۹ میلیون هزار تومان در معامله بود.

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با رشد، ۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با افزایش، ۵۴ میلیون  تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

 سکه گرمی نیز با صعود، ۲۸ میلیون تومان فروخته شد.

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