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قیمت دلار و انواع ارزها در بازار امروز 17 تیر

امروز نرخ دلار در مرکز مبادله ارز و طلا نسبت به روز قبل رشد کرد.
کد خبر: ۱۳۸۳۶۲۱
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قیمت دلار و انواع ارزها در بازار امروز 17 تیر

به گزارش تابناک؛ امروز نرخ دلار در مرکز مبادله ارز و طلا نسبت به روز قبل رشد کرد.

قیمت دلار امروز

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش، از  148163 (یکصد و چهل و هشت هزار و یکصد و شصت و سه) تومان به 148590(یکصد و‌چهل و هشت هزار و پانصد و نود) تومان‌رسید.

همچنین قیمت دلار امروز با رشد نسبت به روز گذشته، به ۱۷۷۶۸۰ (یکصد و هفتاد و هفت هزار و ششصد و‌هشتاد) تومان رسید.

قیمت یورو امروز

یورو حواله‌ای امروز با افزایش، از  169281 (یکصد و شصت و نه هزار و دویست و هشتاد و یک) تومان به 169686( یکصد و شصت و نه هزارو ششصد و‌هشتاد و شش)‌تومان رسید.

همچنین قیمت یورو آزاد با رشد، ۲۰۲۷۵۰ (دویست و دو هزار و هفتصد و پنجاه) تومان در معامله بود.

آخرین نرخ درهم امارات

درهم حواله با افزایش، از 40343 (چهل هزار و سیصد و چهل و سه)  به 40449( چهل هزارو چهارصد و چهل و نه) تومان رسید.

همچنین قیمت درهم امارات در بازار آزاد، با رشد نسبت به روز گذشته، به ۴۹۷۰۰ (چهل و نه هزار و هفتصد) تومان رسید.

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با رشد به ۲۳۷۲۱۰ (دویست و سی و هفت هزار و دویست و‌ ده) تومان رسید.

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه با کاهش نسبت به روز گذشته، ۳۷۹۰ (سه هزار و هفتصد و نود) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با رشد به ۱۲۵.۲۲۰ (یکصد و بیست و پنج هزار و دویست و بیست) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با رشد به ۱۲۳.۲۸۰ (یکصد و بیست و سه هزار و دویست و هشتاد) تومان رسید.
قیمت دینار عراق امروز

هر دینار عراق امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، ۱۳۵.۲ تومان نرخ‌گذاری شد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
0
3
پاسخ
برنامه همتی بر افزایش قیمت دلار تا 250 هزار تومان است
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