قیمت دلار و انواع ارزها در بازار امروز 17 تیر
به گزارش تابناک؛ امروز نرخ دلار در مرکز مبادله ارز و طلا نسبت به روز قبل رشد کرد.
قیمت دلار امروز
قیمت دلار حوالهای امروز با افزایش، از 148163 (یکصد و چهل و هشت هزار و یکصد و شصت و سه) تومان به 148590(یکصد وچهل و هشت هزار و پانصد و نود) تومانرسید.
همچنین قیمت دلار امروز با رشد نسبت به روز گذشته، به ۱۷۷۶۸۰ (یکصد و هفتاد و هفت هزار و ششصد وهشتاد) تومان رسید.
قیمت یورو امروز
یورو حوالهای امروز با افزایش، از 169281 (یکصد و شصت و نه هزار و دویست و هشتاد و یک) تومان به 169686( یکصد و شصت و نه هزارو ششصد وهشتاد و شش)تومان رسید.
همچنین قیمت یورو آزاد با رشد، ۲۰۲۷۵۰ (دویست و دو هزار و هفتصد و پنجاه) تومان در معامله بود.
آخرین نرخ درهم امارات
درهم حواله با افزایش، از 40343 (چهل هزار و سیصد و چهل و سه) به 40449( چهل هزارو چهارصد و چهل و نه) تومان رسید.
همچنین قیمت درهم امارات در بازار آزاد، با رشد نسبت به روز گذشته، به ۴۹۷۰۰ (چهل و نه هزار و هفتصد) تومان رسید.
آخرین نرخ پوند
پوند امروز با رشد به ۲۳۷۲۱۰ (دویست و سی و هفت هزار و دویست و ده) تومان رسید.
آخرین نرخ لیر ترکیه
در بازار امروز لیر ترکیه با کاهش نسبت به روز گذشته، ۳۷۹۰ (سه هزار و هفتصد و نود) تومان نرخ گذاری شد.
قیمت دلار کانادا امروز
دلار کانادا امروز با رشد به ۱۲۵.۲۲۰ (یکصد و بیست و پنج هزار و دویست و بیست) تومان رسید.
قیمت دلار استرالیا امروز
دلار استرالیا امروز با رشد به ۱۲۳.۲۸۰ (یکصد و بیست و سه هزار و دویست و هشتاد) تومان رسید.
قیمت دینار عراق امروز
هر دینار عراق امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، ۱۳۵.۲ تومان نرخگذاری شد.