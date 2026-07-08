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به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: رفتار دولت آمریکا به عنوان میزبان جام جهانی بازتاب‌دهنده سیاست خارجی شناخته شده این کشور است: زیر پا گذاشتن قوانین، تحقیر رقبا، ایجاد موانع و فریب‌کاری. ایران چنین بازی‌هایی را رد می‌کند. ما با قاطعیت بر حقوق خود ایستاده‌ایم.