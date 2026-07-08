صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پزشکیان: ما با قاطعیت بر حقوق خود ایستاده‌ایم

رفتار دولت آمریکا به عنوان میزبان جام جهانی بازتاب‌دهنده سیاست خارجی شناخته شده این کشور است
کد خبر: ۱۳۸۳۶۲۰
| |
1489 بازدید
|
۴
پزشکیان: ما با قاطعیت بر حقوق خود ایستاده‌ایم



به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: رفتار دولت آمریکا به عنوان میزبان جام جهانی بازتاب‌دهنده سیاست خارجی شناخته شده این کشور است: زیر پا گذاشتن قوانین، تحقیر رقبا، ایجاد موانع و فریب‌کاری. ایران چنین بازی‌هایی را رد می‌کند. ما با قاطعیت بر حقوق خود ایستاده‌ایم.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان دولت آمریکا میزبان جام جهانی حقوق
مشهد در وداع با آقای شهید ایران حماسه آفرید/پیکر آقای شهید ایران در جوار امام رضا(ع) آرام گرفت
تشییع و بدرقه باشکوه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان مشتاقان
استقبال باشکوه عراق از پیکر آقای شهید ایران/ پیکر مطهر به‌سوی حرم امیرالمومنین رهسپار شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تکلیف نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان جدید مشخص شد
دیدار پزشکیان با تولیت آستان مقدس علوی
مشت گره کرده رئیس جمهور در حرم شاه نجف
بازگشت پزشکیان از عراق به تهران در پی حملات آمریکا
درس عراقی‌ها به سوپرانقلابی‌های ایران را ببینید
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
3
3
پاسخ
چه پیام زیرکانه و قابل فهمی . آفرین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
3
2
پاسخ
همین فقط اقای پزشکیان ؟؟؟ برای صدمین بار نقض شده و شما مثل برجام میخواهید تو تفاهم نامه باشید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
5
4
پاسخ
چرا مذاکره میکنی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
3
2
پاسخ
دکتر پزشکیان مردمی که به شما رای دادند محکم پشت شما هستند و از تصمیمات شما حمایت می کنند.
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به عراقچی و پرتاب بطری!  (۱۲۰ نظر)
ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم  (۱۰۳ نظر)
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به پزشکیان در مراسم تشییع  (۸۴ نظر)
شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا  (۸۳ نظر)
چرایی اختلال سه هفته ای بانک ها و احتمال انتقال از فناوری آمریکایی به چینی/ آیا دیتای مشتریان نشت کرد؟  (۷۶ نظر)
انتشار بیانیه سنتکام در تایید تجاوز به خاک ایران / مشارکت بحرین در حملات امشب / نامه رسمی ایران به شورای امنیت درباره تجاوزات آمریکا  (۷۲ نظر)
پایان تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ جنگ شروع می‌شود؟  (۷۰ نظر)
پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید  (۶۲ نظر)
شائبه‌ای در میانه بحران اختلال بانک‌ها/ چرا نام «توسن» و «همتی» حساسیت‌برانگیز شد؟ + توضیحات  (۶۱ نظر)
هفت ویدیو از حملات وحشیانه آمریکا به جنوب ایران  (۵۶ نظر)
وفاداری مردم نباید نادیده گرفته شود / مسئولان باید فوراً مشکلات معیشتی مردم را در اولویت قرار دهند  (۵۲ نظر)
جنگ جدید بر خلاف منافع ایران است/ دیپلماسی تنها راه حل «تنگه هرمز» است  (۵۰ نظر)
کسانی که در صف اول نماز رهبر شهید حاضر بودند  (۴۹ نظر)
ادامه مذاکره دیگر معنا ندارد / آمریکا پاسخ دردناک خواهد گرفت  (۴۹ نظر)
نشست ناتو درباره تنگه هرمز با حضور اعراب خلیج فارس؛ تلاش فرانسه و انگلیس برای تشکیل ائتلاف بین المللی  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005nwS
tabnak.ir/005nwS