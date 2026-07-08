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لجن پراکنی ترامپ: در لیست ترور ایرانم / باید سرطان ایران را از بین ببریم! + زیرنویس
دونالد ترامپ در کنفرانس خبری مشترک با رجب طیب اردوغان در مواضع خصمانهای علیه ایران پس از تبادل آتش میان ایران و آمریکا با ادبیات که شایسته خودش است، گفت: «...آنها دروغگو هستند. ما توافق میکنیم. همه موافقت کردهاند. سلاح هستهای وجود ندارد... آنها مشکلی دارند. آنها دیوانه هستند. آنها دروغگو هستند، آنها متقلب هستند، آنها افراد بیمار هستند. آنها به مردم خود آسیب رساندهاند. آنها پنجاه و چهار هزار نفر را - تا الان - که معترض بودند، کشتند... من اجازه میدهم مذاکرهکنندگان فوقالعاده ما اگر میخواهند به صحبت کردن ادامه دهند، اما من چنین چیزی نمیبینم... من فکر نمیکنم اردوغان هم ایران را دوست داشته باشد. اردوغان اتفاقاً خیلی عاقل است و ایرانیها اتفاقاً خیلی دیوانه... فکر میکنم چین با ما درست رفتار کرد.. هرگز وارد جنگ نشد. هرگز به ایران تجهیزات (نظامی به ایران) نفروخت. شی عالی بود. من طرفدار پروپاقرص رئیسجمهور شی هستم... فکر میکنم ایرانیها بیکفایت هستند. اگر آنها لایق بودند، ۴۷ سال پیش معامله میکردند. من در تک تک لیستهای (ترور) آنها هستم. و تا الان، فکر میکنم کمی خوششانس بودهام، اما شاید این خیلی دوام نیاورد. چون این راهش است، اما ما آدمهای فوقالعادهای داریم.... اما اینها آدمهای شرور و بیماری هستند و ما باید سرطان آنها را از بین ببریم. آن سرطان. و میدانید چه کار میکنید؟ باید سرطان را زود ریشهکن کنید.» با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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در انتظار بررسی: ۳۶
انتشار یافته: ۴۳
آقای پزشکیان پاسخگو باشید
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محسن| |
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
ناشناس| |
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
ناشناس| |
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
بعد میخوایم با چنین آدمی مذاکره کنیم و توافق کنیم آقای پزشکیان پاسخگو مردم باشید
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ناشناس| |
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
ناشناس| |
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
ناشناس| |
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
بهترین موقعیت هستش تا نیروهای نظامی ما پس از برخاستن هواپیمای ترامپ در روی دریا هواپیمای ترامپ رو بزنن و قدرت خودشون رو به جهان نشان بدهند
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ناشناس| |
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
ناشناس| |
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
تا دیروز 40 هزار نفر بود الان شد 54 هزار نفر خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
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ناشناس| |
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
چقدر فشاری و عصبی شده که شروع کرده به فحاشی مرتیکه پدوفیل خود شیفته
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ناشناس| |
۲۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷