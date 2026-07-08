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تعداد بازدید : 4147
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کد خبر:۱۳۸۳۶۱۹
کد خبر:۱۳۸۳۶۱۹
12484 بازدید
نظرات: ۴۳
نبض خبر

لجن پراکنی ترامپ: در لیست ترور ایرانم / باید سرطان ایران را از بین ببریم! + زیرنویس

دونالد ترامپ در کنفرانس خبری مشترک با رجب طیب اردوغان در مواضع خصمانه‌ای علیه ایران پس از تبادل آتش میان ایران و آمریکا با ادبیات که شایسته خودش است، گفت: «...آنها دروغگو هستند. ما توافق می‌کنیم. همه موافقت کرده‌اند. سلاح هسته‌ای وجود ندارد... آنها مشکلی دارند. آنها دیوانه هستند. آنها دروغگو هستند، آنها متقلب هستند، آنها افراد بیمار هستند. آنها به مردم خود آسیب رسانده‌اند. آنها پنجاه و چهار هزار نفر را - تا الان - که معترض بودند، کشتند... من اجازه می‌دهم مذاکره‌کنندگان فوق‌العاده ما اگر می‌خواهند به صحبت کردن ادامه دهند، اما من چنین چیزی نمی‌بینم... من فکر نمی‌کنم اردوغان هم ایران را دوست داشته باشد. اردوغان اتفاقاً خیلی عاقل است و ایرانی‌ها اتفاقاً خیلی دیوانه... فکر می‌کنم چین با ما درست رفتار کرد.. هرگز وارد جنگ نشد. هرگز به ایران تجهیزات (نظامی به ایران) نفروخت. شی عالی بود. من طرفدار پروپاقرص رئیس‌جمهور شی هستم... فکر می‌کنم ایرانی‌ها بی‌کفایت هستند. اگر آنها لایق بودند، ۴۷ سال پیش معامله می‌کردند. من در تک تک لیست‌های (ترور) آنها هستم. و تا الان، فکر می‌کنم کمی خوش‌شانس بوده‌ام، اما شاید این خیلی دوام نیاورد. چون این راهش است، اما ما آدم‌های فوق‌العاده‌ای داریم.... اما اینها آدم‌های شرور و بیماری هستند و ما باید سرطان آنها را از بین ببریم. آن سرطان. و می‌دانید چه کار می‌کنید؟ باید سرطان را زود ریشه‌کن کنید.» با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر دونالد ترامپ مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا جنگ ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۸
در انتظار بررسی: ۳۶
انتشار یافته: ۴۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
217
84
پاسخ
آقای پزشکیان پاسخگو باشید
پاسخ ها
محسن
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
آقای پزشکیان یا همه عزیزان در شعام یا خود رهبر عزیز خیر و صلاح ملت رو می‌خوان و کار های ارزشمندی در دوره های مختلف انجام دادن و انجام می دهند با رهنمود های رهبر عزیز جناب ناشناس
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
سایبری ها چه دیسلایکی میزنن !!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
چه ربطی به پزشکیان داره اون فقط امضا کرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
192
97
پاسخ
بعد میخوایم با چنین آدمی مذاکره کنیم و توافق کنیم آقای پزشکیان پاسخگو مردم باشید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
شما راه حل دیگری ارایه دهید که بر پایه عقل و منطق باشد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
فرض کن مذاکره نکنی چیکار میخوای بکنی؟ با چی میخوای بجنگی؟ چقدر میخوای بجنگی؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
پزشکیان؟؟؟!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
52
85
پاسخ
این پیام حاوی مقدار زیادی فحش آبدار به ترامپ میباشد
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
110
101
پاسخ
بهترین موقعیت هستش تا نیروهای نظامی ما پس از برخاستن هواپیمای ترامپ در روی دریا هواپیمای ترامپ رو بزنن و قدرت خودشون رو به جهان نشان بدهند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
فیلم جنگی زیاد میبینی؟
ناشناس
| France |
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
این کارش از فیلم جنگی گذشته، سریع و خشن میبینه 😂
جواد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
67
126
پاسخ
ترامپ باید سقط شه
سید محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
49
140
پاسخ
هرچی لایق خودشه به مردم ایران گفته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
47
145
پاسخ
سرطان پدرته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
54
112
پاسخ
تا دیروز 40 هزار نفر بود الان شد 54 هزار نفر خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
من ۸۰هزار هم از اینها شنیده ام
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
43
141
پاسخ
چقدر فشاری و عصبی شده که شروع کرده به فحاشی مرتیکه پدوفیل خود شیفته
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
از ترس و ناتوانیش است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
66
121
پاسخ
12 هزار نفر
20 هزار نفر
40 هزار نفر

حالا شد 54 هزار نفر !!!!!!! از دشمن هم شانس نیاوردیم، سلطنت طلب ها و عموشون ترامپ از دم مشتی منگل و عقب مونده هستن
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