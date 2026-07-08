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رهبر شهید انقلاب زائر حرم امیرالمؤمنین (ع) شد

دوری و فراق از یار پس از 69 سال پایان یافت و امروز رهبر شهید انقلاب زائر حرم امیرالمؤمنین علیه‌السلام شد.
کد خبر: ۱۳۸۳۶۱۸
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3144 بازدید
رهبر شهید انقلاب زائر حرم امیرالمؤمنین (ع) شد
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