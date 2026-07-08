نبض خبر
نگرانی مجری اینترنشنال از مسئله شرعی تشییع پیکر رهبری!
شبکه صهیونیستی اینترنشنال نگران مراسم رهبر شهید انقلاب شد و مفسرش گفت: «عقب انداختن خاکسپاری مکروه است و شرکت فوری در ان واجب کفایی است!»
گزارش خطا
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حالا چرا اینقدر دستپاچه شدی چقدر زبونت میگیره
خدار و شکر که شما
حتی از جسم بی جان امام شهیدمون هم می ترسید
شما همیشه باید بترسید
از این مردم مبعوث شده هم همیشه باید بترسید
خدار و شکر که شما
حتی از جسم بی جان امام شهیدمون هم می ترسید
شما همیشه باید بترسید
از این مردم مبعوث شده هم همیشه باید بترسید
تعجب من از این موجود و موجودات هم ژن دیگرش از اینکه از صب تا شب چه اراجیفی سر می دهند نیست تعجب من از تنزل این موجودات در قعر ابتذال و لجن است نه شرمی نه اعتباری و نه هویتی مثل انتر تربیت شده دربست در خدمت ارباب