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کد خبر:۱۳۸۳۶۱۳
کد خبر:۱۳۸۳۶۱۳
8746 بازدید
نظرات: ۳
نبض خبر

نگرانی مجری اینترنشنال از مسئله شرعی تشییع پیکر رهبری!

شبکه صهیونیستی اینترنشنال نگران مراسم رهبر شهید انقلاب شد و مفسرش گفت: «عقب انداختن خاکسپاری مکروه است و شرکت فوری در ان واجب کفایی است!»
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برچسب‌ها:
نبض خبر تشییع پیکر رهبر انقلاب ویدیو وداع با رهبری ایران اینترنشنال
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۳
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
20
45
پاسخ
حالا چرا اینقدر دستپاچه شدی چقدر زبونت میگیره
خدار و شکر که شما
حتی از جسم بی جان امام شهیدمون هم می ترسید
شما همیشه باید بترسید
از این مردم مبعوث شده هم همیشه باید بترسید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
16
35
پاسخ
تعجب من از این موجود و موجودات هم ژن دیگرش از اینکه از صب تا شب چه اراجیفی سر می دهند نیست تعجب من از تنزل این موجودات در قعر ابتذال و لجن است نه شرمی نه اعتباری و نه هویتی مثل انتر تربیت شده دربست در خدمت ارباب
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
6
5
پاسخ
فقط همین مونده بود توی اینترآشغال نگران عدم رعایت فقه شرعی ما بشی
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