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تصویر نوه رهبرشهید بر دستان عزاداران عراقی
حضور پرشور مردم در تشییع پیکر رهبر شهید؛ تصویر نوهٔ ایشان بر دستان عزاداران عراقی
کد خبر:
۱۳۸۳۶۰۶
تاریخ انتشار:
۱۷ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۳
08 July 2026
کد خبر:
۱۳۸۳۶۰۶
|
۱۷ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۳
08 July 2026
|
4969
بازدید
4969
بازدید
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برچسب ها
نوه امام
مراسم تشییع
رهبرشهید
رهبرشهیدانقلاب
عراق
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