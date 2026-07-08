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تصویر نوه رهبرشهید بر دستان عزاداران عراقی

حضور پرشور مردم در تشییع پیکر رهبر شهید؛ تصویر نوهٔ ایشان بر دستان عزاداران عراقی
کد خبر: ۱۳۸۳۶۰۶
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4969 بازدید
تصویر نوه رهبرشهید بر دستان عزاداران عراقی
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