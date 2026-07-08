شهادت پاسدار سپاه در حمله آمریکا به ماهشهر

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی منطقه سوم دریایی سپاه پاسداران امام حسین (ع) بندرماهشهر، در اطلاعیه‌ای آمده است: صبح امروز چهارشنبه ۱۷ تیرماه، در پی تجاوز نیروهای تروریستی آمریکا به منطقه سوم دریایی ماهشهر، پاسدار «محمدرضا خزینی» در حین مقابله با پهپادهای دشمن و بر اثر اصابت ترکش پرتابه به شهادت رسید.