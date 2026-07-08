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شهادت پاسدار سپاه در حمله آمریکا به ماهشهر

یکی از پاسداران منطقه سوم دریایی سپاه در پی تجاوز دشمن صهیونیستی به ماهشهر به شهادت نایل آمد.
کد خبر: ۱۳۸۳۵۹۷
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9074 بازدید
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۷

شهادت پاسدار سپاه در حمله آمریکا به ماهشهر

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی منطقه سوم دریایی سپاه پاسداران امام حسین (ع) بندرماهشهر، در اطلاعیه‌ای آمده است: صبح امروز چهارشنبه ۱۷ تیرماه، در پی تجاوز نیروهای تروریستی آمریکا به منطقه سوم دریایی ماهشهر، پاسدار «محمدرضا خزینی» در حین مقابله با پهپادهای دشمن و بر اثر اصابت ترکش پرتابه به شهادت رسید.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
45
46
پاسخ
برادر شهیدم ،شهادتت مبارک
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
35
23
پاسخ
شهادت هنر مردان خداست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
20
26
پاسخ
تلافی کنید
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
17
14
پاسخ
تلافی کنید حمله کنید منتظر چی هستین، بزنید این گستاخ ها رو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
15
15
پاسخ
قمار باز بزنید تا در نرفته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
13
14
پاسخ
بنظرم پزشکیان تفاهم نامه رو پاره کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
7
7
پاسخ
نا هم فقط پایگاه‌های ویران آمریکا را می زنیم. باید آمریکایی کشی راه بیفتد.
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