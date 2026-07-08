پذیرش و درمان بیش از ۲۶هزار نفر در «مراسم تشییع رهبر شهید»
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، در تشریح عملکرد کمیته بهداشت و درمان استان تهران در مراسم وداع و تشییع پیکر شهید قائد، از راهاندازی گستردهترین شبکه درمانی صحرایی تاریخ تجمعات انبوه کشور، به عنوان نمادی از آمادگی، هماهنگی و تعهد ملی یاد کرد.
دکتر نادر توکلی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی تابناک، با اشاره به همافزایی بینظیر نهادها در مراسم تشییع، اظهار داشت: «کمیته بهداشت و درمان استان تهران با مشارکت دانشگاههای علوم پزشکی تهران، ایران، شهید بهشتی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله و ستاد کل نیروهای مسلح، ۸ بیمارستان تخصصی و فوقتخصصی سیار (۷ بیمارستان در رینگ اصلی مصلی و یک بیمارستان در چهلسرا) و ۶ موکب درمانی در زائرشهرهای اطراف را راهاندازی کرد. این شبکه با ظرفیت ۶۰۰ تخت و حضور شبانهروزی ۱۶۷۳ نیروی درمانی تخصصی و پشتیبانی، به زائران عزیز خدمترسانی کرد.»
وی افزود: «مرکز فرماندهی در بیمارستان تخصصی دانشگاه علوم پزشکی ایران مستقر شد. پیش از مراسم، رزمایش سراسری برگزار شد تا آمادگی کامل سنجیده شود. تجهیزات، دارو و ملزومات بهموقع تأمین شد، با آبفا برای آبرسانی هماهنگی گردید و با خدمات شهری تهران، ۴ دستگاه خودرو حمل پسماند عفونی استقرار یافت. همچنین با سازمان بهشتزهرا برای استقرار سردخانه و مدیریت امور متوفیان احتمالی همکاری شد.»
۲۶ هزار پذیرش، ۱۷ هزار گرمازدگی/ یک فوتی خارج از محدوده مراسم
توکلی با ارائه جزئیات آماری تا ساعت ۸ صبح ۱۵ تیر ۱۴۰۵ گفت: «در بیمارستانهای صحرایی، ۲۶هزار و ۷۶۵ بیمار و مصدوم پذیرش شدند که شامل ۲۶۷۲۲ ویزیت متخصص و درمان سرپایی، ۵۰۱۹ سرمدرمانی، ۶۳ عمل جراحی سرپایی و ۴۳ ارجاع به بیمارستانهای تخصصی سطح شهر بود. تعداد فوتی در این مراکز صفر بود.» صرفا یک بیمار خوزستانی، در خارج از محدوده مراسم و در ساعت چهار و ۵۰ دقیقه صبح روز پانزدهم تیرماه دچار مشکل شده بود و متأسفانه فوت کرد، اما این مورد هم خارج از چتر درمانی مستقیم ما بود و مستنداتش به مرکز ارسال شد.
او از تلاشهای اورژانس پیشبیمارستانی نیز یاد کرد و گفت: «سه مورد احیای موفق در صحنه ثبت شد؛ یک مورد با بالگرد به بیمارستان قلب شهید رجایی منتقل گردید و یک مورد دیگر توسط اورژانس حین انتقال احیا شد. اورژانس با بهرهگیری از ظرفیت ناوگان خود و آمبولانسهای خصوصی، ۱۵۱ دستگاه آمبولانس فعال داشت و حتی اولین انتقال ریسکتر سطحی کشور را انجام داد. در مجموع، صدها بیمار به مراکز پیشرفته مانند رسول اکرم، فیروزگر، شهید رجایی، سینا و دیگر بیمارستانها منتقل شدند.» وی همچنین از مراجعه ۱۷ هزار نفر به خاطر گرما زدگی به مراکز اورزانس خبر داد.
معدوم کردن ۱۰ هزار کیلو مواد غذایی غیر بهداشتی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران بخشی از سخنان خود را به اقدامات بهداشتی اختصاص داد: «۳۲۰ کارشناس بهداشت محیط در قالب ۱۶۰ تیم دونفره و در مجموع حدود ۱۶۰۰ نفر-شیفت فعالیت کردند. ۳۶۷۸ بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، ۲۹۱۴ بازرسی از ایستگاههای صلواتی و موکبها، ۴۰۵۸ بازدید از مراکز طبخ و اسکان، ۷۸۹۳ مورد کلرسنجی آب آشامیدنی، ۶۶۱ نمونهبرداری میکروبی آب و صدها مورد دیگر انجام شد. بیش از ۱۰۶۰۰ کیلوگرم مواد غذایی غیربهداشتی معدوم گردید. تانکرهای فاقد کلر غیرفعال شدند، یخهای غیربهداشتی جلوگیری شد و با هماهنگی سپاه محمد رسولالله (ص) و آبفا، سالمسازی کامل صورت گرفت.»
وی ادامه داد: «توزیع داروهای OTC در موکبها، آموزش بیش از ۱۱۰۰ موکبدار، چاپ کتابچه راهنما، ارسال پیامک انبوه، ایجاد کانال بله و تهیه پوسترهای آموزشی از دیگر اقدامات پیشگیرانه بود. بازدیدهای میدانی HSE مصلی در سه مرحله انجام شد و ۷ مرکز درمانی موقت در زائرشهرها (امام خمینی (ره)، بهشت مادران، بنیاد مستضعفان، بیهقی، باغ کتاب، چهلسرا و ارتش) مستقر گردید.»
هیچ طغیان بیماری رخ نداد
دکتر توکلی تأکید کرد: «آمادهباش صددرصدی به تمامی مراکز درمانی استان اعلام شد، اعمال جراحی الکتیو لغو گردید و ظرفیتها برای پذیرش احتمالی افزایش یافت. زائرشهرها نیز بین دانشگاهها تقسیم شد: علوم پزشکی تهران عهدهدار پهنه سه، علوم پزشکی ایران پهنه دو و پنج، و علوم پزشکی شهید بهشتی پهنه یک و چهار بودند.»
او در پایان این عملیات را الگویی برای آینده خواند و گفت: «این موفقیت مرهون هماهنگی مثالزدنی همه دستگاهها، از جمله بازدید بازرسان دادگستری و حمایتهای متعدد است. هیچ طغیان بیماری رخ نداد و زائران با امنیت خاطر در این مراسم باشکوه شرکت کردند. سپاس از کادر خدوم درمان که بار دیگر حماسهای جاودان آفریدند.»