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اعلام آمادگی قرارگاه خاتم‌الانبیا برای دفاع از هرمز

قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا اعلام کرد: تحت هیچ شرایطی اجازه دخالت در امور تنگه هرمز و مدیریت آن را نخواهیم داد.
کد خبر: ۱۳۸۳۵۹۲
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4766 بازدید
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اعلام آمادگی قرارگاه خاتم‌الانبیا برای دفاع از هرمز

قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا اعلام کرد: بی‌سابقه‌ترین رویداد و حضور مردمی در تشییع و بدرقه قائد شهید امت اسلامی، شکست خفت باری را بر استکبار جهانی و آمریکای جنایتکار وارد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، براساس این گزارش، ارتش تروریست آمریکا بدون هیچ گونه پایبندی بر تعهدات خود و در شرایطی که پیکر مطهر رهبر شهید مسلمانان و آزادگان جهان میهمان مسئولان و مردم سلحشور عراق می‌باشد در تجاوزی آشکار برخی از نقاط جنوب کشور عزیزمان ایران را مورد هدف قرار داد.

نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران به تجاوز و اقدام تروریستی آمریکا پاسخ کوبنده‌ای می‌دهند و تحت هیچ شرایطی اجازه دخالت در امور تنگه هرمز و مدیریت آن را به آنها نخواهند داد.

در این گزارش آمده است: مجددا اعلام می‌گردد تنها معبر ایمن برای عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفتکش در تنگه هرمز، مسیری است که جمهوری اسلامی ایران آن را تعیین کرده است.

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قرارگاه خاتم الانبیا تنگه هرمز ایالات متحده آمریکا نیروهای مسلح
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
8
36
پاسخ
خدا همه شما رو حفظ کنه، این دشمنان عمر و شمری هستند و باید بر آنها رحم نکرد.
هستی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
5
32
پاسخ
خدا حافظ شما و تمام نیروهای مسلح سرزمینم ایران باشه انشاالله همیشه در سکوی موفقیت و پیروزی باشین و پوزه تمان دشمنان عالم رو به خاک بمالین
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