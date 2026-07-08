قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا اعلام کرد: تحت هیچ شرایطی اجازه دخالت در امور تنگه هرمز و مدیریت آن را نخواهیم داد.

قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا اعلام کرد: بی‌سابقه‌ترین رویداد و حضور مردمی در تشییع و بدرقه قائد شهید امت اسلامی، شکست خفت باری را بر استکبار جهانی و آمریکای جنایتکار وارد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، براساس این گزارش، ارتش تروریست آمریکا بدون هیچ گونه پایبندی بر تعهدات خود و در شرایطی که پیکر مطهر رهبر شهید مسلمانان و آزادگان جهان میهمان مسئولان و مردم سلحشور عراق می‌باشد در تجاوزی آشکار برخی از نقاط جنوب کشور عزیزمان ایران را مورد هدف قرار داد.

نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران به تجاوز و اقدام تروریستی آمریکا پاسخ کوبنده‌ای می‌دهند و تحت هیچ شرایطی اجازه دخالت در امور تنگه هرمز و مدیریت آن را به آنها نخواهند داد.

در این گزارش آمده است: مجددا اعلام می‌گردد تنها معبر ایمن برای عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفتکش در تنگه هرمز، مسیری است که جمهوری اسلامی ایران آن را تعیین کرده است.