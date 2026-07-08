موج جدید حملات موشکی به بحرین
منابع خبری از آغاز موج جدیدی از حملات موشکی به بحرین خبر میدهند.
کد خبر: ۱۳۸۳۵۹۱| |
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منابع خبری از آغاز موج جدیدی از حملات موشکی به بحرین خبر میدهند.
به گزارش تابناک؛ همزمان با شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد، وزارت کشور بحرین از فعال شدن آژیرهای هشدار در سراسر این کشور خبر داده و از شهروندان خواسته است به نزدیکترین مکان امن پناه ببرند.
گزارش خطا
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فقط کویت و بحرین چرا امارات و قطر نمیزنید
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ناشناس| |
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
یک جوری بزنید دردش بیاد مثال شما با یک حریف درگیرید اون میزنه مثلا گردن شما که ضعیف ولی گردنش خودش قوی نزنید گردنش بزنید به چشمش تا بیخیال بشه بزرگترین نقظه ضعفش نفت عربستان و گاز قطر حالا هعی پایگاه بزنید
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ناشناس| |
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
ناشناس| |
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
علی| |
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
خوبه قوی تر ضربه بزنید بهشون امان شون ندید
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ناشناس| |
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
بابا بمب اتم بسازید تا گورشونو گم کنن برن ،،پس نتیجه میگیریم داشتن بمب اتم از نون شب واجباره اگ مردم و مسولین اینو درک کنن ، تنها راه چاره ساختن بمب اتم هست وسلام
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ناشناس| |
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
لطفا استان بحرین را از تصرف خارج کنید
مردم این استان دلشون برای خانه واقعی (ایران) تنگ شده
مردم این استان دلشون برای خانه واقعی (ایران) تنگ شده
سلام نیروهای آمریکا خارج ازپایکاها نظامی هستند باید دقت شوداین تروریستها درکجا هستند هدف بزنید