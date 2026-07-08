موج جدید حملات موشکی به بحرین

منابع خبری از آغاز موج جدیدی از حملات موشکی به بحرین خبر می‌دهند.

به گزارش تابناک؛ همزمان با شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد، وزارت کشور بحرین از فعال شدن آژیرهای هشدار در سراسر این کشور خبر داده و از شهروندان خواسته است به نزدیکترین مکان امن پناه ببرند.