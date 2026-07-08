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موج جدید حملات موشکی به بحرین

منابع خبری از آغاز موج جدیدی از حملات موشکی به بحرین خبر می‌دهند. 
کد خبر: ۱۳۸۳۵۹۱
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5489 بازدید
|
۱۳
موج جدید حملات موشکی به بحرین

منابع خبری از آغاز موج جدیدی از حملات موشکی به بحرین خبر می‌دهند. 

به گزارش تابناک؛ همزمان با شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد، وزارت کشور بحرین از فعال شدن آژیرهای هشدار در سراسر این کشور خبر داده و از شهروندان خواسته است به نزدیکترین مکان امن پناه ببرند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
9
28
پاسخ
فقط کویت و بحرین چرا امارات و قطر نمیزنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
قطر با ایران عملا صلح کرده. امارات رو نمیدونم، یکمی گوشمالی هنوز لازمه براش. ولی تو این مرحله پایگاه های امریکایی رو داریم میزنیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
10
15
پاسخ
یک جوری بزنید دردش بیاد مثال شما با یک حریف درگیرید اون میزنه مثلا گردن شما که ضعیف ولی گردنش خودش قوی نزنید گردنش بزنید به چشمش تا بیخیال بشه بزرگترین نقظه ضعفش نفت عربستان و گاز قطر حالا هعی پایگاه بزنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
قبل از کامنت گذاری یک کم دستور زبان فارسی بخون !!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
قطری ها گاز ما را میدزدند گاز قطر را ویران کنید بزنید این دزدها را نابود کنید
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
خودت فهمیدی چی نوشتی؟ ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
10
18
پاسخ
خوبه قوی تر ضربه بزنید بهشون امان شون ندید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
امنشون ندید
🇮🇷
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
15
19
پاسخ
بابا بمب اتم بسازید تا گورشونو گم کنن برن ،،پس نتیجه میگیریم داشتن بمب اتم از نون شب واجباره اگ مردم و مسولین اینو درک کنن ، تنها راه چاره ساختن بمب اتم هست وسلام
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
فقط اتمی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
11
24
پاسخ
لطفا استان بحرین را از تصرف خارج کنید
مردم این استان دلشون برای خانه واقعی (ایران) تنگ شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
1
7
پاسخ
سلام نیروهای آمریکا خارج ازپایکاها نظامی هستند باید دقت شوداین تروریستها درکجا هستند هدف بزنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
2
9
پاسخ
کاش میشد بحرین را پس گرفت
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