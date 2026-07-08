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تعداد بازدید : 2021
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کد خبر:۱۳۸۳۵۸۱
کد خبر:۱۳۸۳۵۸۱
3603 بازدید
نبض خبر

قطع برق کویت و بحرین همزمان با تبادل آتش ایران و آمریکا

قطع برق کویت و بحرین همزمان با تبادل آتش ایران و آمریکا را می‌بینید و می‌شنوید.
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