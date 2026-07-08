تصاویر آمریکا از تجاوز به خاک ایران طی ساعات ابتدایی بامداد امروز را می‌بینید. آمریکا ادعا کرده در حملات تازه به خاک ایران و نقض آشکار تجاوز به 80 هدف حمله کرده اما در تصاویری که منتشر کرده و می‌بینید به جز بمباران چند نقطه وسط بیابان و هدف قرار دادن چند قایق موتوری چیز دیگری قابل مشاهده نیست.