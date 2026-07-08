نبض خبر
تصاویر آمریکا از تجاوز به خاک ایران
تصاویر آمریکا از تجاوز به خاک ایران طی ساعات ابتدایی بامداد امروز را میبینید. آمریکا ادعا کرده در حملات تازه به خاک ایران و نقض آشکار تجاوز به 80 هدف حمله کرده اما در تصاویری که منتشر کرده و میبینید به جز بمباران چند نقطه وسط بیابان و هدف قرار دادن چند قایق موتوری چیز دیگری قابل مشاهده نیست.
گزارش خطا
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با این متنی که نوشتید یعنی تا ابد قراره به ایران حمله بشه ولی هرگز چیزی به نام نقض اتش بس اعلام نشه ، بیچاره بچه های بندر که ۴روز دیگه باید برن امتحان نهایی تو این شرایط
الان اینهایی که توی بندرعباس و قشم و خارک و ... زده، وسط بیابون بوده ؟؟!!
تمام ملت های مسلمان باید با هم متحد شوند دهان اسرائیل و آمریکا را سرویس کنیم باید به خاک آمریکا را شروع کنیم