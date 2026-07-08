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تعداد بازدید : 11191
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کد خبر:۱۳۸۳۵۷۲
کد خبر:۱۳۸۳۵۷۲
154758 بازدید
نظرات: ۴
نبض خبر

تصاویر آمریکا از تجاوز به خاک ایران

تصاویر آمریکا از تجاوز به خاک ایران طی ساعات ابتدایی بامداد امروز را می‌بینید. آمریکا ادعا کرده در حملات تازه به خاک ایران و نقض آشکار تجاوز به 80 هدف حمله کرده اما در تصاویری که منتشر کرده و می‌بینید به جز بمباران چند نقطه وسط بیابان و هدف قرار دادن چند قایق موتوری چیز دیگری قابل مشاهده نیست.
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برچسب‌ها:
نبض خبر حمله آمریکا به ایران بندرعباس قشم سیریک ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
5
88
پاسخ
با این متنی که نوشتید یعنی تا ابد قراره به ایران حمله بشه ولی هرگز چیزی به نام نقض اتش بس اعلام نشه ، بیچاره بچه های بندر که ۴روز دیگه باید برن امتحان نهایی تو این شرایط
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
4
106
پاسخ
الان اینهایی که توی بندرعباس و قشم و خارک و ... زده، وسط بیابون بوده ؟؟!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
41
17
پاسخ
تمام ملت های مسلمان باید با هم متحد شوند دهان اسرائیل و آمریکا را سرویس کنیم باید به خاک آمریکا را شروع کنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
9
34
پاسخ
منتظریم ببنیم ایران چه میکنه
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