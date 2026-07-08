صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واشنگتن: حملات به ایران پایان نمی‌گیرد

همزمان با تشدید تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، یک مقام آمریکایی اعلام کرد حملات اخیر آمریکا علیه ایران بخشی از یک «عملیات تنبیهی» است و این روند در آینده نزدیک متوقف نخواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۳۵۶۷
| |
55519 بازدید
|
۳۲
واشنگتن: حملات به ایران پایان نمی‌گیرد

به گزارش تابناک، همزمان با تشدید تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، یک مقام آمریکایی اعلام کرد حملات اخیر آمریکا علیه ایران بخشی از یک «عملیات تنبیهی» است و این روند در آینده نزدیک متوقف نخواهد شد.

این مقام در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌ان مدعی شد حملات ارتش آمریکا با هدف افزایش فشار بر ایران طراحی شده و دامنه آن فراتر از پاسخ‌های معمول نظامی است. به گفته وی، عملیات کنونی ادامه خواهد داشت و پایان آن در کوتاه‌مدت قابل تصور نیست.

دور جدید حملات آمریکا همزمان با حضور دونالد ترامپ در آنکارا برای شرکت در نشست سران ناتو آغاز شد. 

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) نیز با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد این حملات در واکنش به حملات منتسب به ایران علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز انجام شده و هدف آن، به گفته این نهاد، «تحمیل هزینه سنگین» به ایران است.

سنتکام همچنین مدعی شد ایران طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه سه کشتی تجاری را در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار داده و این اقدام را «نقض آشکار» توافق آتش‌بس میان دو کشور خواند.

واشنگتن همزمان با آغاز این حملات، از بازگرداندن تحریم‌های مربوط به صادرات نفت ایران نیز خبر داد و اعلام کرد این تصمیم در پاسخ به تحولات اخیر اتخاذ شده است. در پی این اقدام، قیمت نفت برنت در بازارهای جهانی بیش از پنج درصد افزایش یافت.

شبکه سی‌ان‌ان در گزارش خود مدعی شد مجموعه این تحولات، آتش‌بس شکننده میان ایران و آمریکا را در معرض تهدیدی جدی قرار داده است؛ در حالی که مقام‌های آمریکایی همچنان بر ادامه فشارهای نظامی و اقتصادی علیه تهران تأکید دارند.

همچنین  یک مقام ارشد آمریکایی مدعی شد دور جدید حملات ارتش آمریکا علیه ایران از نظر گستره و قدرت، چهار تا پنج برابر وسیع‌تر از حملاتی است که حدود ۱۰ روز پیش انجام شده بود.

پایگاه آمریکایی آکسیوس به نقل از این مقام گزارش داد که واشنگتن در عملیات بامداد امروز- چهارشنبه-، طیف گسترده‌ای از اهداف نظامی و دفاعی ایران را هدف قرار داده است.

به ادعای این مقام، سامانه‌های پدافند هوایی، تجهیزات رصد و مراقبت ساحلی، سامانه‌های موشکی زمین به هوا، سکوهای پرتاب موشک‌های کروز ضدکشتی، پایگاه‌های پرتاب پهپاد و برخی زیرساخت‌های بندری از جمله اهداف این حملات بوده‌اند.

ارتش آمریکا نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد این حملات در واکنش به آنچه «حملات ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز» خوانده، انجام شده است؛ ادعایی که پیش‌تر نیز از سوی مقام‌های آمریکایی مطرح شده بود.

آکسیوس در ادامه گزارش خود مدعی شد تشدید حملات نظامی آمریکا می‌تواند بار دیگر تهران و واشنگتن را وارد دور تازه‌ای از تنش و اقدامات متقابل کند؛ وضعیتی که، تفاهم‌نامه آتش‌بس میان دو طرف را که کمتر از سه هفته از امضای آن می‌گذرد، با چالش جدی روبه‌رو کرده است.

 

 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
حمله به ایران حمله آمریکا به ایران واشنگتن
مشهد در وداع با آقای شهید ایران حماسه آفرید/پیکر آقای شهید ایران در جوار امام رضا(ع) آرام گرفت
تشییع و بدرقه باشکوه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان مشتاقان
استقبال باشکوه عراق از پیکر آقای شهید ایران/ پیکر مطهر به‌سوی حرم امیرالمومنین رهسپار شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وزارت خارجه حملات آمریکا علیه ایران را محکوم کرد
شهادت ۳ نفر در حمله رژیم آمریکایی-صهیونی به اهواز
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۲۴
انتشار یافته: ۳۲
رحیمی آمل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
80
96
پاسخ
مررررگ بررر آمریکا ،به خدا مذاکرات با شیاطین بی معناست ،خدایا قلب ترامپ رو از کار بنداز
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
73
89
پاسخ
آنریکا مورد اعتماد نیست، با هر بهانه ای به ایران حمله می کند.باید ایستادگی کرد.
🇮🇷
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
97
104
پاسخ
پس نتیجه میگیریم ساختن بمب اتم ازنون شب واجبتره اگه مردم و مسولین اینو درک کنن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
دقیقا واجب‌تر از نون شبه...
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
یک عدد بمب اتم شایدم دوتا ساختن و زدن باهاش ترامپ را کشتن، میشه بعدش را ترسیم بفرمایید ای تحلیلگر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
80
89
پاسخ
بمب اتم رو بسازید با این جونور ها نمیشه مذاکره کرد
ناشناس
|
France
|
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
80
58
پاسخ
این دفعه عمان بزنید و تنگه را ببندید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
60
58
پاسخ
شیطان قسم خورده که هرگز از تلاش برای انحراف و سقوط انسان ها دست بر ندارد و آمریکای صهیونیست، نماد شیطان است و هرگز از ظلم و عداوت علیه انسانیت و حق، دست بر نخواهد داشت. پس تنها راه، مبارزه و جنگ سخت با این شیطان است.
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
56
73
پاسخ
باید ناوهای آمریکا درمنطقه به آتش کشیده شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
44
53
پاسخ
انتقاممون رو کی میگیریم منظورم چند مرکز تدارکات دشمن نیست یعنی محل اسکان نظامیان رو میگم که جسداشون رو ببینیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
ساعت دو یا سه نیمه شب اگر منظورم رو متوجه شده باشی
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
54
58
پاسخ
فقط بمب اتم باید داشته باشیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
46
57
پاسخ
چرا ناوهاشون رو از کار نمیندازید؟
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به عراقچی و پرتاب بطری!  (۱۲۰ نظر)
ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم  (۱۰۳ نظر)
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به پزشکیان در مراسم تشییع  (۸۴ نظر)
شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا  (۸۳ نظر)
چرایی اختلال سه هفته ای بانک ها و احتمال انتقال از فناوری آمریکایی به چینی/ آیا دیتای مشتریان نشت کرد؟  (۷۶ نظر)
انتشار بیانیه سنتکام در تایید تجاوز به خاک ایران / مشارکت بحرین در حملات امشب / نامه رسمی ایران به شورای امنیت درباره تجاوزات آمریکا  (۷۲ نظر)
پایان تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ جنگ شروع می‌شود؟  (۷۰ نظر)
پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید  (۶۲ نظر)
شائبه‌ای در میانه بحران اختلال بانک‌ها/ چرا نام «توسن» و «همتی» حساسیت‌برانگیز شد؟ + توضیحات  (۶۱ نظر)
هفت ویدیو از حملات وحشیانه آمریکا به جنوب ایران  (۵۶ نظر)
وفاداری مردم نباید نادیده گرفته شود / مسئولان باید فوراً مشکلات معیشتی مردم را در اولویت قرار دهند  (۵۲ نظر)
جنگ جدید بر خلاف منافع ایران است/ دیپلماسی تنها راه حل «تنگه هرمز» است  (۵۰ نظر)
کسانی که در صف اول نماز رهبر شهید حاضر بودند  (۴۹ نظر)
ادامه مذاکره دیگر معنا ندارد / آمریکا پاسخ دردناک خواهد گرفت  (۴۹ نظر)
نشست ناتو درباره تنگه هرمز با حضور اعراب خلیج فارس؛ تلاش فرانسه و انگلیس برای تشکیل ائتلاف بین المللی  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005nvb
tabnak.ir/005nvb