عکس: سوئیس ۴ - ۳ کلمبیا؛ ضیافت پنالتیها به کام سوئیس
در آخرین دیدار مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی سوئیس موفق شد در ماراتنی نفسگیر و پس از برتری ۴ بر ۳ در ضربات پنالتی مقابل کلمبیا، پس از ۷۲ سال راهی مرحله یکچهارم نهایی شود و بلیت تقابل حساس با آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی را رزرو کند.
گزارش خطا
پسندها:
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.