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کد خبر: ۱۳۸۳۵۶۶
بازدید: ۲۵۱۶

عکس: سوئیس ۴ - ۳ کلمبیا؛ ضیافت پنالتی‌ها به کام سوئیس

در آخرین دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی سوئیس موفق شد در ماراتنی نفس‌گیر و پس از برتری ۴ بر ۳ در ضربات پنالتی مقابل کلمبیا، پس از ۷۲ سال راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شود و بلیت تقابل حساس با آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی را رزرو کند.

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برچسب‌ها:
عکس ورزشی جام جهانی فوتبال سوئیس کلمبیا
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.