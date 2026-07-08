عکس: سوئیس ۴ - ۳ کلمبیا؛ ضیافت پنالتی‌ها به کام سوئیس

در آخرین دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی سوئیس موفق شد در ماراتنی نفس‌گیر و پس از برتری ۴ بر ۳ در ضربات پنالتی مقابل کلمبیا، پس از ۷۲ سال راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شود و بلیت تقابل حساس با آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی را رزرو کند.