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آژیر خطر در کویت هم به صدا درآمد

منابع رسمی کویتی بامداد چهارشنبه گزارش دادند که آژیرهای هشدار در نقاط مختلف این کشور به صدا درآمده‌است.
کد خبر: ۱۳۸۳۵۶۱
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آژیر خطر در کویت به صدا درآمد

تاکنون مقام‌های کویتی درباره علت فعال شدن آژیرهای هشدار یا جزئیات احتمالی این وضعیت اطلاعیه‌ای منتشر نکرده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، ساعتی پیش نیز وزارت کشور بحرین از فعال شدن آژیر خطر در این کشور خبر داد.

پیش از آن گزارش‌های تأییدنشده‌ای نیز منتشر شد که مدعی هدف قرار گرفتن مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین شدند.

همچنین برخی منابع غیر رسمی نیز مدعی شنیده شدن صدای انفجارهایی در پایگاه هوایی عیسی در بحرین بودند.



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