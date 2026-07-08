محسن رضایی: به احتمال قوی توافق را زیر پا خواهند گذاشت

فرمانده سپاه در دوران جنگ تحمیلی گفت: گزافه‌گویی‌های ترامپ آمادگی نظامی ایران را بیشتر خواهد کرد. او می‌خواهد فشار را در کنار مذاکرات نگه دارد اما بداند اگر قصد حمله مجدد به ایران داشته باشد کاملاً آماده هستیم.

به گزارش تابناک، سردار محسن رضایی در گفت‌وگویی تلویزیونی با بیان اینکه تشییع رهبر شهید انقلاب کم‌نظیر و تاریخ‌ساز شد، اظهار کرد: رسانه‌ها و چهره‌های بین‌المللی به این موضوع اذعان کردند. دشمن، ایران را از نظر سیاسی و نظامی ضعیف تصور می‌کرد اما همه دیدند ملت ایران نه‌تنها از نظر نظامی پاسخ درخور داد بلکه در حوزه سیاسی نیز یک انقلاب جدید را به راه انداخت و در تشییع هم پاسخی ایدئولوژیک با تأسی از شعار «یالثارات الحسین» داد و طلب خونخواهی کرد.

فرمانده سپاه در دوران جنگ تحمیلی با تاکید بر اینکه ترور رهبر شهید ایران به ایجاد عصبانیت انقلابی و خشم مقدس در ملت ایران منجر شده است، ادامه داد: این عصبانیت با آگاهی مضاعف و بیداری همراه شده است و همه متوجه شدند که آمریکا و رژیم صهیونیستی با هدف نابودی ایران و ایرانی به جنگ آمدند. این تشییع قطعه‌ای دیگر از دفاع مقدس دوازده‌روزه و چهل‌روزه است.

رضایی تصریح کرد: دشمن به‌ جای اظهار پشیمانی و درس‌گرفتن از جنگ دوازده‌روزه حماقت کرد و جنگ رمضان را آغاز کرد و حالا توافقی را که از آن دم می‌زنند و از سر استیصال به آن روی آورده‌اند، هم به احتمال قوی زیر پا خواهند گذاشت؛ چراکه دست از دخالت و دشمنی با ایران برنخواهند داشت. اقدامات اخیر دشمن در تنگه هرمز که به بهانه تجارت است در واقع با مقاصد نظامی است.

وی یادآور شد: در جریان پیروزی انقلاب مردم به دلیل ظلم بی‌حدوحصر و اصرار شاه بر تداوم ظلم، متوجه شدند مشکل اصلی، شاه است که نمی‌خواهد حقوق ملت ایران را بدهد. امروز نیز آمریکا و اسرائیل اصرار دارند که حقوق ملت ایران را تضییع کنند. ملت ایران امروز با همان صلابت اول انقلاب شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و در کنار آن شعار خونخواهی می‌دهد. تا دشمن از منطقه بیرون نرود، حقوق و امنیت ایرانیان محقق نخواهد شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: کسانی که مخالف مذاکرات هستند کمی صبر کنند، زیرا خواهند دید که خود آمریکا زیر میز خواهد زد و تفاهم را نقض خواهد کرد.

رضایی یادآور شد: انتقام رهبر شهید باید گرفته شود. مردم حق دارند پیگیر باشند. اطمینان می‌دهم انتقام خون رهبر شهید و همه شهدای جنگ رمضان را خواهیم گرفت. خروج آمریکا ضامن امنیت و اقتصاد ایران است. نباید اجازه دهیم ترامپ و نتانیاهو از مجازات جنایتی که مرتکب شده‌اند فرار کنند.

فرمانده سپاه در دوران جنگ تحمیلی در واکنش به ادعاهای اخیر ترامپ و تهدید مجدد هدف قراردادن زیرساخت‌های ایران گفت: این اظهارات بار دیگر ثابت می‌کند او از احمق‌ترین سران تاریخ آمریکاست. این گزافه‌گویی‌ها، کینه‌ها و آمادگی نظامی ایران را بیشتر خواهد کرد. او با دیدن عظمت تشییع‌ رهبر شهید کم آورده و می‌خواهد فشار را در کنار مذاکرات نگه دارد اما بداند اگر قصد حمله مجدد به ایران داشته باشد کاملاً آماده هستیم.

وی با اشاره به تشییع رهبر شهید در عراق، اظهار کرد: برادری و دوستی ملت ایران و عراق همواره رو به رشد است و با این تشییع، پیوندها محکم‌تر خواهد شد. هرچه ارتباط دولت‌ و ملت‌ ایران و عراق بیشتر شود نقش موثرتری در شکل‌گیری استقلال منطقه غرب آسیا و رهایی از شر آمریکا و اسرائیل خواهد داشت.

رضایی با بیان اینکه تشییع رهبر شهید آغاز انتقام مردم ایران از آمریکا و اسرائیل است، افزود: این رخداد، دشمن را ذلیل و طرفدارانش را سرخورده کرده است. عظمت این تشییع بر امنیت ایران و اتحاد ملی اثرگذار است و اثراتش پایان نخواهد یافت. مردم ایران با ایمان قوی‌تر و آمادگی بیشتر در مقابل دشمنی دشمنان، چه در حوزه نظامی و چه در حوزه اقتصادی خواهند ایستاد. امروز هرگونه تردیدی درباره دشمنی آنان دیگر معنی ندارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: امروز همه جهانیان عظمت تشییع رهبر شهید و علاقه شدید مردم ایران به ایشان را دیدند و زندگی صادقانه و مخلصانه رهبر شهید تاثیر زیادی در این عشق و علاقه داشته است.

وی تشریح ویژگی‌های رهبر شهید اظهار کرد: ایشان بسیار حکیم و مقتدر و در ایراندوستی کم‌نظیر بودند، بسیار بر توجه به زبان فارسی تاکید داشتند، بسیار مردم‌دوست بودند و به‌ویژه به مستضعفان توجه داشتند. بینش عمیق سیاسی در مسائل داخلی و در مسائل بین‌المللی داشتند و بر عدالت‌خواهی تاکید ویژه می‌کردند و محور حکومت را عدالت می‌دانستند. ایشان ایمان بسیار قوی و اعتقاد عمیق به نصرت الهی داشتند و معتقد به پیشرفت جامع و همه‌جانبه ایران بودند.