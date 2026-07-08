صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش کوبنده قالیباف به نقض تفاهم‌نامه و حمله به ایران

 قالیباف تاکید کرد: دورهٔ قلدری و باج‌گیری تمام شده است؛ ما اهل عقب کشیدن و کوتاه آمدن نیستیم.
کد خبر: ۱۳۸۳۵۵۹
| |
36787 بازدید
|
۱۸

واکنش قالیباف به حمله به جنوب ایران و نقض تفاهم‌نامه توسط آمریکا

به گزارش تابناک، قالیباف در توییتی نوشت: کلیدی‌ترین موارد نقض تفاهم‌نامهٔ ۱۴ بندی توسط آمریکا:

۱ - نقض ترتیبات ایرانی در تنگهٔ هرمز
۲- تهدیدهای مداوم به حملات نظامی بیشتر
۳- حمله به مناطق جنوبی ایران
۴- بازگرداندن تحریم‌های نفتی
۵- استمرار تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان

دورهٔ قلدری و باج‌گیری تمام شده است؛ راه به هیچ جایی نمی‌برید. ما اهل عقب کشیدن و کوتاه آمدن نیستیم.

واکنش قالیباف به حمله به جنوب ایران و نقض تفاهم‌نامه توسط آمریکا

 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
قالیباف دکتر قالیباف حمله آمریکا به ایران نقض توافقنامه
مشهد در وداع با آقای شهید ایران حماسه آفرید/پیکر آقای شهید ایران در جوار امام رضا(ع) آرام گرفت
تشییع و بدرقه باشکوه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان مشتاقان
استقبال باشکوه عراق از پیکر آقای شهید ایران/ پیکر مطهر به‌سوی حرم امیرالمومنین رهسپار شد
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۶
در انتظار بررسی: ۲۱
انتشار یافته: ۱۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
13
13
پاسخ
چرا قالیباف ننوشته، تنگۀ هرمز، و فقط نوشته «تنگه»؟!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
چون خوشش میاد امریه؟؟؟؟
یونس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
7
29
پاسخ
چه کوبنده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
5
23
پاسخ
رعایت ترتیبات ایرانی در تنگه هرمز کدام بند تفاهم نامه است؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
دقیقا در متن تفاهم آمده دوباره بخوانید
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۰۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
1
43
پاسخ
با این حساب چیزی از توافق باقی نمانده .
آرش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
56
16
پاسخ
درود بر تو ای شیر مرد لر
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
لرررررررررررررر ؟

طرقبه مشهد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
اطراف مشهده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
2
47
پاسخ
این دیگه چه مدل تفاهم نامه هستش که هر روز نقض میشه؟!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
34
52
پاسخ
هیچ راه حل دیپلماسی بین ایران با آمریکا و اسرائیل وجود نداره.
تنها راه حل نظامی هست ، بزنین آمریکا و اسرائیل رو با خاک یکسان کنین و خیال همه رو راحت کنین..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
20
27
پاسخ
برید مذاکره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
14
23
پاسخ
تنها راه ساخت بمب هسته ای هست نه جنگ.بعد از هسته ای شدن مذاکره.
فاطمه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
18
18
پاسخ
بابا تموم کنید دیگه تفاهم کدام تفاهم یارودیوانه است امریکا باید ازروی زمین محوبشه
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به عراقچی و پرتاب بطری!  (۱۲۰ نظر)
ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم  (۱۰۳ نظر)
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به پزشکیان در مراسم تشییع  (۸۴ نظر)
شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا  (۸۳ نظر)
چرایی اختلال سه هفته ای بانک ها و احتمال انتقال از فناوری آمریکایی به چینی/ آیا دیتای مشتریان نشت کرد؟  (۷۶ نظر)
انتشار بیانیه سنتکام در تایید تجاوز به خاک ایران / مشارکت بحرین در حملات امشب / نامه رسمی ایران به شورای امنیت درباره تجاوزات آمریکا  (۷۲ نظر)
پایان تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ جنگ شروع می‌شود؟  (۷۰ نظر)
پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید  (۶۲ نظر)
شائبه‌ای در میانه بحران اختلال بانک‌ها/ چرا نام «توسن» و «همتی» حساسیت‌برانگیز شد؟ + توضیحات  (۶۱ نظر)
هفت ویدیو از حملات وحشیانه آمریکا به جنوب ایران  (۵۶ نظر)
وفاداری مردم نباید نادیده گرفته شود / مسئولان باید فوراً مشکلات معیشتی مردم را در اولویت قرار دهند  (۵۲ نظر)
جنگ جدید بر خلاف منافع ایران است/ دیپلماسی تنها راه حل «تنگه هرمز» است  (۵۰ نظر)
کسانی که در صف اول نماز رهبر شهید حاضر بودند  (۴۹ نظر)
ادامه مذاکره دیگر معنا ندارد / آمریکا پاسخ دردناک خواهد گرفت  (۴۹ نظر)
نشست ناتو درباره تنگه هرمز با حضور اعراب خلیج فارس؛ تلاش فرانسه و انگلیس برای تشکیل ائتلاف بین المللی  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005nvT
tabnak.ir/005nvT