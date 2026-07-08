قالیباف تاکید کرد: دورهٔ قلدری و باج‌گیری تمام شده است؛ ما اهل عقب کشیدن و کوتاه آمدن نیستیم.

واکنش کوبنده قالیباف به نقض تفاهم‌نامه و حمله به ایران

به گزارش تابناک، قالیباف در توییتی نوشت: کلیدی‌ترین موارد نقض تفاهم‌نامهٔ ۱۴ بندی توسط آمریکا:

۱ - نقض ترتیبات ایرانی در تنگهٔ هرمز

۲- تهدیدهای مداوم به حملات نظامی بیشتر

۳- حمله به مناطق جنوبی ایران

۴- بازگرداندن تحریم‌های نفتی

۵- استمرار تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان

دورهٔ قلدری و باج‌گیری تمام شده است؛ راه به هیچ جایی نمی‌برید. ما اهل عقب کشیدن و کوتاه آمدن نیستیم.