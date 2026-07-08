واکنش کوبنده قالیباف به نقض تفاهمنامه و حمله به ایران
قالیباف تاکید کرد: دورهٔ قلدری و باجگیری تمام شده است؛ ما اهل عقب کشیدن و کوتاه آمدن نیستیم.
کد خبر: ۱۳۸۳۵۵۹| |
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به گزارش تابناک، قالیباف در توییتی نوشت: کلیدیترین موارد نقض تفاهمنامهٔ ۱۴ بندی توسط آمریکا:
۱ - نقض ترتیبات ایرانی در تنگهٔ هرمز
۲- تهدیدهای مداوم به حملات نظامی بیشتر
۳- حمله به مناطق جنوبی ایران
۴- بازگرداندن تحریمهای نفتی
۵- استمرار تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان
دورهٔ قلدری و باجگیری تمام شده است؛ راه به هیچ جایی نمیبرید. ما اهل عقب کشیدن و کوتاه آمدن نیستیم.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱۶
در انتظار بررسی: ۲۱
انتشار یافته: ۱۸
چرا قالیباف ننوشته، تنگۀ هرمز، و فقط نوشته «تنگه»؟!
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ناشناس| |
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
رعایت ترتیبات ایرانی در تنگه هرمز کدام بند تفاهم نامه است؟
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ناشناس| |
۰۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
درود بر تو ای شیر مرد لر
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ناشناس| |
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
طرقبه مشهد
ناشناس| |
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
هیچ راه حل دیپلماسی بین ایران با آمریکا و اسرائیل وجود نداره.
تنها راه حل نظامی هست ، بزنین آمریکا و اسرائیل رو با خاک یکسان کنین و خیال همه رو راحت کنین..
تنها راه حل نظامی هست ، بزنین آمریکا و اسرائیل رو با خاک یکسان کنین و خیال همه رو راحت کنین..