قرارگاه خاتم‌الانبیا اعلام کرد: تنها معبر ایمن برای عبور و مرور کشتی های تجاری و نفتکش در تنگه هرمز، مسیری است که جمهوری اسلامی ایران آن را تعیین کرده است.

به گزارش تابناک؛ قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا با محکوم کردن حمله آمریکا به برخی نقاط جنوب ایران، اعلام کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به این اقدام تروریستی پاسخ کوبنده خواهند داد و اجازه دخالت در امور تنگه هرمز و مدیریت آن را به آمریکا نخواهند داد.

متن اطلاعیه قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا به شرح زیر است:

بی سابقه ترین رویداد و حضور مردمی در تشییع و بدرقه قائد شهید امت اسلامی، شکست خفت باری را بر استکبار جهانی و آمریکای جنایتکار وارد نمود.

ارتش تروریست آمریکا بدون هیچ گونه پایبندی بر تعهدات خود و در شرایطی که پیکر مطهر رهبر شهید مسلمانان و آزادگان جهان میهمان مسئولان و مردم سلحشور عراق می باشد در تجاوزی آشکار برخی از نقاط جنوب کشور عزیزمان ایران را مورد هدف قرار داد.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به تجاوز و اقدام تروریستی آمریکا پاسخ کوبنده ای می دهند و تحت هیچ شرایطی اجازه دخالت در امور تنگه هرمز و مدیریت آن را به آنها نخواهند داد.

مجددا اعلام می گردد تنها معبر ایمن برای عبور و مرور کشتی های تجاری و نفتکش در تنگه هرمز، مسیری است که جمهوری اسلامی ایران آن را تعیین کرده است.





