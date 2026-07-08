سنتکام: بیش از ۶۰ قایق را هدف قرار دادیم

به گزارش تابناک، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سازمان تروریستی سنتکام) گفت: «ما دور دیگری از حملات تلافی‌جویانه علیه ایران را تکمیل کرده‌ایم».

در این بیانیه ادعا شده است: «ما بیش از ۶۰ قایق کوچک و بیش از ۸۰ سایت را با مهمات دقیق هدف قرار دادیم».