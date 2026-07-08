سنتکام: بیش از ۶۰ قایق را هدف قرار دادیم
ستاد فرماندهی تروریستی سنتکام مدعی شد: ما بیش از ۶۰ قایق کوچک و بیش از ۸۰ سایت را با مهمات دقیق هدف قرار دادیم.
کد خبر: ۱۳۸۳۵۵۷| |
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به گزارش تابناک، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سازمان تروریستی سنتکام) گفت: «ما دور دیگری از حملات تلافیجویانه علیه ایران را تکمیل کردهایم».
در این بیانیه ادعا شده است: «ما بیش از ۶۰ قایق کوچک و بیش از ۸۰ سایت را با مهمات دقیق هدف قرار دادیم».
گزارش خطا
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بابا بمب اتم بسازید و رسما اعلام کنید اگ یکبار دیگه دست ازپا خطا کنید اسراییل برای خوش گذرونی با بمب اتم ایرانی از کره زمین محومیکنیم وسپس واشنگتن ازکره خاکی محوکنید زنده باد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ، مرگ برآمریکای جنایتکار
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
بمب برای زدن نیست برای بازدارندگیه
ازخداوند بزرگ میخواهیم که ۲شیطان بزرگ وخونخوار اهریمنی آمریکا واسراییل راازکره خاکی محو کند و عذایی سخت به آنها نازل کند
فقط شانتاژ از نوع خبری ش.سنتکام حتی به گرد قایق های ما نمیرسه چه برسه که بخواد هدف قرار بده.اگه این دروغ ها رو نگن چی میخوان بگن؟؟؟؟
یه دروغ دیگه که گفته بودند نیروی دریایی سپاه رو از بین بردن .به نظرم پایگاههای آمریکایی رو با رستاخیز شخم بزنید
دروغ بزرگ
درود بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
توروخدا ناو آمریکایی ها رو بزنید
درود بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
توروخدا ناو آمریکایی ها رو بزنید
بخدا قسم تا این شیوه مذاکره وگفتگو را، رها نکنیم همین آش هست وهمین کاسه. بابا دست بردارید از توافق وامضا کردن .این نامرد اومده برای نابودی ما باید با غیرت بجنگیم وبا شرف بمیریم.
پاسخ ها
نصرتالا| |
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
فقط باید پاسخ کوبنده داد این آمریکا و این ترامپ پررو تر از این حرفهان.
فقط باید قوی بود یک کلام بمب اتم ساخته شود اونها دست از سر ما بر نخواهند داشت مذاکره اونها حیله گری جدیده بای کاری اصاصی انجام داد
از روی ناو پا میشوند میزنند ما در پاسخ پایگاه هایشان را زمین شخم میزنیم. بابا ناو را بزنید.