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سنتکام: بیش از ۶۰ قایق را هدف قرار دادیم

ستاد فرماندهی تروریستی سنتکام مدعی شد: ما بیش از ۶۰ قایق کوچک و بیش از ۸۰ سایت را با مهمات دقیق هدف قرار دادیم.
کد خبر: ۱۳۸۳۵۵۷
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47391 بازدید
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۲۱

 

 
سنتکام مدعی پایان حملات به ایران شد
 

به گزارش تابناک، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سازمان تروریستی سنتکام) گفت: «ما دور دیگری از حملات تلافی‌جویانه علیه ایران را تکمیل کرده‌ایم».

 در این بیانیه ادعا شده است: «ما بیش از ۶۰ قایق کوچک و بیش از ۸۰ سایت را با مهمات دقیق هدف قرار دادیم».

 

 
 
 
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سفرمارکت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۲۵
انتشار یافته: ۲۱
خودمم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
108
78
پاسخ
بابا بمب اتم بسازید و رسما اعلام کنید اگ یکبار دیگه دست ازپا خطا کنید اسراییل برای خوش گذرونی با بمب اتم ایرانی از کره زمین محومیکنیم وسپس واشنگتن ازکره خاکی محوکنید زنده باد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ، مرگ برآمریکای جنایتکار
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
آمریکا و اسرائیل هم بمب اتم دارن اونا هم میزنن
بمب برای زدن نیست برای بازدارندگیه
یزدان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
67
97
پاسخ
ازخداوند بزرگ میخواهیم که ۲شیطان بزرگ وخونخوار اهریمنی آمریکا واسراییل راازکره خاکی محو کند و عذایی سخت به آنها نازل کند
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
102
56
پاسخ
فقط شانتاژ از نوع خبری ش.سنتکام حتی به گرد قایق های ما نمی‌رسه چه برسه که بخواد هدف قرار بده.اگه این دروغ ها رو نگن چی می‌خوان بگن؟؟؟؟
بیژن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
73
60
پاسخ
یه دروغ دیگه که گفته بودند نیروی دریایی سپاه رو از بین بردن .به نظرم پایگاه‌های آمریکایی رو با رستاخیز شخم بزنید
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
63
60
پاسخ
دروغ بزرگ
درود بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
توروخدا ناو آمریکایی ها رو بزنید
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
62
75
پاسخ
بخدا قسم تا این شیوه مذاکره وگفتگو را، رها نکنیم همین آش هست وهمین کاسه. بابا دست بردارید از توافق وامضا کردن .این نامرد اومده برای نابودی ما باید با غیرت بجنگیم وبا شرف بمیریم.
پاسخ ها
نصرت‌الا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
درود برتو
گویا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
45
66
پاسخ
فقط باید پاسخ کوبنده داد این آمریکا و این ترامپ پررو تر از این حرفهان.
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
35
54
پاسخ
فقط باید قوی بود یک کلام بمب اتم ساخته شود اونها دست از سر ما بر نخواهند داشت مذاکره اونها حیله گری جدیده بای کاری اصاصی انجام داد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
21
44
پاسخ
از روی ناو پا می‌شوند میزنند ما در پاسخ پایگاه هایشان را زمین شخم میزنیم. بابا ناو را بزنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
21
40
پاسخ
مطمئن باشید بعد از فوتبال شروع می‌کنند.
از همین حالا باید آماده بود اما نه برای همسایگان بلکه برای ناو.
مطمئن باشید میخواهند بلای لیبی بر سر ما پیاده شود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
شروع شده
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