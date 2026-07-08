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تعداد بازدید : 30298
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کد خبر:۱۳۸۳۵۵۳
کد خبر:۱۳۸۳۵۵۳
195953 بازدید
نظرات: ۵۶
نبض خبر

هفت ویدیو از حملات وحشیانه آمریکا به جنوب ایران

هفت ویدیو از حملات وحشیانه آمریکا به جنوب ایران طی ساعات اخیر را می‌بینید. گزارش‌ها از بمباران نقاطی از بندرعباس و جزیره سیریک توسط هواگردهای رژیم آمریکا حکایت دارد که تصاویری شماری از ثبت‌ها و نقض رسمی آتش بس را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر حمله آمریکا به ایران بندرعباس سیریک جنگ ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۶
در انتظار بررسی: ۱۳
انتشار یافته: ۵۶
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
158
147
پاسخ
امارات رو به تلافی بزنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
چطوری اونجوری میزنه ما دردمون میاد ماهم باید جوری بزنیم دردش بیاد وگرنه اخم نگه فایده نداره مثلا یکی میزنه در گردن شما ولی طرف مقابل گردنش محکم چیزیش نمیشه شما باید بزنی مثل به شکمش تا دردش بیاد این منطقه جنگه
موسوی
| United States of America |
۰۸:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
خب بعدش؟
حسین
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
جلیلی چیها رو بفرستید جنوب برای جنگ .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
اینهایی که منفی دادند خیلی بی وطن هستند
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
52
346
پاسخ
اقای رسایی و نبویان و هم فکران بفرسید جنوب کشور با امریکا مبازه کنن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
آقای نبویان، دیدید بی مورد نگران بودید ما تازه با آمریکا پدر کشتگی پیدا کرده ایم و جنگ ادامه خواهد داشت و کسانی که شما به آنها انواع اتهام را می زدید مثل قبل باید از شما و کشور دفاع کنند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
مبارزه اونها باید در صحن مجلس باشه که جریان وفاق رسما مجلس را منحل کرده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
ظریف وروحانی وخاتمی هم فکراوناهستن بفرس
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
عجب رویی دارید شما غرب پرستان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
28
187
پاسخ
تا میاد کار من درست بشه برگردم سر کار، یه حمله میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
86
144
پاسخ
ترامپ حالا کجاست به محض اینکه از حریم هوایی ترکیه خارج شد هواپیماش رو بزنین
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
حمله به قطر فقط جوابه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
توی همون ترکیه بزن که درس عبرت بشه براش
موسوی
| United States of America |
۰۸:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
با چی بزنی ؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
بنظرم اول حتما جلیلی و دوستانش برن جنوب برای جنگ
دوم حتما هواپیمای ترانپ رو بزنیم تا بفهمه با ایرانی جماعت زورگویی نکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
103
138
پاسخ
واقعا متوجه نمیشید باید تنگه هرمز رو به طور کامل مسدود کنید؟

متوجه نمیشید آمریکا دنبال تفاهم و مذاکره و سازش و.... نیست و داره مارو فریب میده با تله جنگ فرسایشی و فرسایش اقتصاد تا مثل ونزوئلا و کوبا بشیم و بعد بیاد کار مارو تمام کنه؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
واقعا متوجه نمیشی که پدافند نداریم و به راحتی هرجارو میخوان نابود میکنن؟
موسوی
| United States of America |
۰۸:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
خب بعدش ؟ به همین سادگی ؟ مسدود کنیم و بعدش چیکار کنیم دانشمند ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
100
130
پاسخ
سید مجید موسوی ، پایگاه آمریکا در بحرین رو با خاک یکسان کن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
فقط قطر منافق. همه چیز زیر سر قطر و ترکیه است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
25
134
پاسخ
آتش بس لعنتی نقض نشد پس؟!
Mohammad
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
35
41
پاسخ
حمله به کشورمون عادی شده 😑
بعد یه سریا دنبال توافقن...
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
همه می دونیم توافق اندازه یک پشیزی ارزشی نداره امریکا ول کن نیست ولی این واقعیت باید پذیرفت تا خود امریکا مورد حمله قرار نگیره و ما هم هم سطح امریا نباشیم نمی تونیم مقابل دشمن خون خواری به بجه های دبستان رحم نمیکنه مقابله کنیم ایا شما خواستار نابودی تاسیسات کشور هستید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
43
54
پاسخ
مردم ایران از این وضعیت خسته هستن، مرگ یکبار شیون هم یکبار ، ما خواستار بسته شدن کامل تنگه هرمز و حملات بسیار سنگین به تماااااام مواضع آمریکا هستیم

این وضعیت نباید ادامه پیدا کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
36
45
پاسخ
خواهش میکنم به قطر منافق حمله کنید. شدید بزنید تا در عرض نیم ساعت به ..خوردن بیفتن.
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