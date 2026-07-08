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هفت ویدیو از حملات وحشیانه آمریکا به جنوب ایران
هفت ویدیو از حملات وحشیانه آمریکا به جنوب ایران طی ساعات اخیر را میبینید. گزارشها از بمباران نقاطی از بندرعباس و جزیره سیریک توسط هواگردهای رژیم آمریکا حکایت دارد که تصاویری شماری از ثبتها و نقض رسمی آتش بس را میبینید.
گزارش خطا
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انتشار یافته: ۵۶
امارات رو به تلافی بزنید
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
موسوی| |
۰۸:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
حسین| |
۰۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
ناشناس| |
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
اقای رسایی و نبویان و هم فکران بفرسید جنوب کشور با امریکا مبازه کنن
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۶:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
ناشناس| |
۰۶:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
ناشناس| |
۰۸:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
ناشناس| |
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
ترامپ حالا کجاست به محض اینکه از حریم هوایی ترکیه خارج شد هواپیماش رو بزنین
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ناشناس| |
۰۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
ناشناس| |
۰۷:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
موسوی| |
۰۸:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
ناشناس| |
۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
دوم حتما هواپیمای ترانپ رو بزنیم تا بفهمه با ایرانی جماعت زورگویی نکنه
واقعا متوجه نمیشید باید تنگه هرمز رو به طور کامل مسدود کنید؟
متوجه نمیشید آمریکا دنبال تفاهم و مذاکره و سازش و.... نیست و داره مارو فریب میده با تله جنگ فرسایشی و فرسایش اقتصاد تا مثل ونزوئلا و کوبا بشیم و بعد بیاد کار مارو تمام کنه؟
متوجه نمیشید آمریکا دنبال تفاهم و مذاکره و سازش و.... نیست و داره مارو فریب میده با تله جنگ فرسایشی و فرسایش اقتصاد تا مثل ونزوئلا و کوبا بشیم و بعد بیاد کار مارو تمام کنه؟
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ناشناس| |
۰۷:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
موسوی| |
۰۸:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
سید مجید موسوی ، پایگاه آمریکا در بحرین رو با خاک یکسان کن
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ناشناس| |
۰۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
حمله به کشورمون عادی شده 😑
بعد یه سریا دنبال توافقن...
بعد یه سریا دنبال توافقن...
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علی| |
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
مردم ایران از این وضعیت خسته هستن، مرگ یکبار شیون هم یکبار ، ما خواستار بسته شدن کامل تنگه هرمز و حملات بسیار سنگین به تماااااام مواضع آمریکا هستیم
این وضعیت نباید ادامه پیدا کنه
این وضعیت نباید ادامه پیدا کنه