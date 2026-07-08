هفت ویدیو از حملات وحشیانه آمریکا به جنوب ایران طی ساعات اخیر را می‌بینید. گزارش‌ها از بمباران نقاطی از بندرعباس و جزیره سیریک توسط هواگردهای رژیم آمریکا حکایت دارد که تصاویری شماری از ثبت‌ها و نقض رسمی آتش بس را می‌بینید.