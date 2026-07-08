سنتکام حمله به ایران را تأیید کرد
منابع محلی از شنیده شدن چند صدای انفجار در شهرستان سیریک استان هرمزگان خبر دادند.
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به گزارش تابناک، در نخستین ساعات بامداد چهارشنبه، ساکنان شهرستان سیریک از شنیده شدن چند صدای انفجار در نقاطی از این منطقه خبر دادند.
برخی منابع غیررسمی مدعی شدهاند که منشأ صداها در محدوده بندر طاهرویه بوده است.
همزمان، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) با صدور بیانیهای اعلام کرد که مجموعهای از حملات گسترده و قدرتمند را علیه اهداف متعدد در خاک ایران آغاز کرده است. به گفته سنتکام، این حملات در پاسخ به حملات ایران به کشتیهای تجاری حامل خدمه غیرنظامی در آبراههای بینالمللی انجام شده و هدف آن تحمیل هزینههای سنگین به ایران است.
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