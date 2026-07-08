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شنیده شدن صدای انفجار در سیریک و قشم

در اولین ساعات بامداد چهارشنبه صدای انفجارهایی در  سیریک و قشم شنیده شده است.
کد خبر: ۱۳۸۳۵۴۸
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شنیده شدن صدای انفجار در سیریک و قشم

به گزارش تابناک، در اولین ساعات بامداد چهارشنبه صدای انفجارهایی در  سیریک و قشم شنیده شده است.

تا این لحظه هیچ مقام رسمی یا نهادهای نظامی و انتظامی منطقه ماهیت این صداها را تأیید یا تکذیب نکرده است.

 برخی منابع مدعی شده‌اند که صدای انفجار در بندر طاهرویه بوده، اما هنوز هیچ منبع رسمی آن را تأیید نکرده است .

همچنین خبرنگار صدا و سیما در قشم از شنیده شدن ۶ انفجار در روستایی حوالی شهرستان قشم خبر داد.
 



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