به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تیم ملی امید طبق برنامه ریزی از پیش تعیین شده از تاریخ ۱۸ لغایت ۳۰ تیرماه اردوی ۱۲ روزه خود را در کشور ترکیه با هدف برگزاری سه بازی دوستانه برگزار می کند.

از این رو حسین عبدی سرمربی تیم ملی زیر ۲۳ سال کشور نفرات زیر را برای حضور در این اردو انتخاب کرد که به شرح زیر است:

عرفان درویش عالی، ادیب زارعی از تراکتور

علیرضا همایی‌فرد، سهیل صحرایی، فرزین معامله‌گری و امیرحسین محمودی از پرسپولیس

اسماعیل قلی‌زاده، امیرمحمد رزاقی‌نیا از استقلال تهران

آرمین عباسی، افشین صادقی از پیکان

محمدامین حزباوی از سپاهان اصفهان

یوسف مزرعه و قاسم لطیفی از فولاد

ابوالفضل کوهی از استقلال خوزستان

پوریا لطیفی‌فر، ابوالفضل موردی و پوریا شهرآبادی از گل‌گهر

مسعود محبی و مهدی گودرزی از خیبر خرم‌آباد

دانیال ایری، ماهان صادقی و مهدی جعفری از ملوان بندرانزلی

محمد خلیفطه، سیدمهدی مهدوی،عباس کهریزی و یاسین جرجانی از آلومینیوم اراک

نیما اندرز از لگانس اسپانیا