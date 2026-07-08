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لیست تیم‌ملی امید مشخص شد

لیست تیم ملی امید برای حضور در اردوی ترکیه مشخص شد.
کد خبر: ۱۳۸۳۵۴۵
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1754 بازدید
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۱
لیست تیم‌ملی امید مشخص شد

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تیم ملی امید طبق برنامه ریزی از پیش تعیین شده از تاریخ ۱۸ لغایت ۳۰ تیرماه اردوی ۱۲ روزه خود را در کشور ترکیه با هدف برگزاری سه بازی دوستانه برگزار می کند.

از این رو حسین عبدی سرمربی تیم ملی زیر ۲۳ سال کشور نفرات زیر را برای حضور در این اردو انتخاب کرد که به شرح زیر است:

عرفان درویش عالی، ادیب زارعی از تراکتور

علیرضا همایی‌فرد، سهیل صحرایی، فرزین معامله‌گری و امیرحسین محمودی از پرسپولیس

اسماعیل قلی‌زاده، امیرمحمد رزاقی‌نیا از استقلال تهران

آرمین عباسی، افشین صادقی از پیکان

محمدامین حزباوی از سپاهان اصفهان

یوسف مزرعه و قاسم لطیفی از فولاد 

ابوالفضل کوهی از استقلال خوزستان

پوریا لطیفی‌فر، ابوالفضل موردی و پوریا شهرآبادی از گل‌گهر

مسعود محبی و مهدی گودرزی از خیبر خرم‌آباد

دانیال ایری، ماهان صادقی و مهدی جعفری از ملوان بندرانزلی

محمد خلیفطه، سیدمهدی مهدوی،عباس کهریزی و یاسین جرجانی از آلومینیوم اراک 

نیما اندرز از لگانس اسپانیا

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
0
1
پاسخ
لیست بازیکنان تیم امید هم دیه شده مثل تیم بزرگسالان یه گروه تفریحی و رفاقتی که با حسین عبدی از 6 سال پیش طرح رفاقت ریختند و پله پله میان بالا و مابقی جوانان مستعد هم دیگه اصلا دیده نمی شوند و در محفل رفاقت راه داده نمی شوند
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