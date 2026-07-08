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کد خبر: ۱۳۸۳۵۴۳
بازدید: ۳۴۸۲

آرژانتین ۳ - مصر ۲: کامبک ۱۳ دقیقه‌ای آرژانتین

تیم ملی آرژانتین در دیداری نفس‌گیر از مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، موفق شد با کامبکی خیره‌کننده در دقایق پایانی، شکست مقابل مصر را با پیروزی ۳ بر ۲ عوض کرده و راهی مرحله بعد شود. در شبی که لیونل مسی با ثبت یک گل و یک پاس گل، ناجی شاگردان لیونل اسکالونی شد، گل دقیقه ۹۰+۲ انزو فرناندز سند صعود مدافع عنوان قهرمانی به جمع هشت تیم پایانی را امضا کرد تا رویای تکرار قهرمانی برای آلبی‌سلسته همچنان زنده بماند.

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برچسب‌ها:
عکس ورزشی جام جهانی فوتبال آرژانتین مصر
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.