چرتکه؛
چرا آب گاهی از الماس ارزشمندتر است؟
این ویدیو با مثال ساده انتخاب میان الماس و آب، مفهوم «تناقض ارزش» را توضیح میدهد؛ پرسشی کلاسیک در اقتصاد که نشان میدهد ارزش یک کالا همیشه به قیمت یا کمیابی آن وابسته نیست، بلکه به نیاز، شرایط و میزان کاربرد آن برای فرد نیز بستگی دارد. در ادامه، مفاهیمی مانند ارزش مبادلهای، ارزش مصرفی، هزینه فرصت، مطلوبیت و مطلوبیت حاشیهای توضیح داده میشود و نشان میدهد چرا هرچه از چیزی بیشتر داشته باشیم، ارزش هر واحد اضافی آن برای ما کاهش مییابد. جزئیات این توضیح اقتصادی را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید
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