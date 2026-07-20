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تعداد بازدید : 488
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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۸۳۲۲۷
کد خبر:۱۳۸۳۲۲۷
1579 بازدید
چرتکه؛

بیت‌کوین چگونه کار می‌کند؟

بیت‌کوین به عنوان شناخته‌شده‌ترین رمزارز جهان، مدلی متفاوت از پول دیجیتال را معرفی می‌کند؛ مدلی که برخلاف تراکنش‌های بانکی و پرداخت‌های کارت اعتباری، به نهاد مرکزی، دولت یا شرکت پردازشگر وابسته نیست. این ویدیو توضیح می‌دهد که تراکنش‌های بیت‌کوین چگونه در شبکه‌ای توزیع‌شده از رایانه‌ها ثبت و تأیید می‌شوند، بلاک‌چین چه نقشی در جلوگیری از جعل دارد و ماینرها چگونه در برابر پردازش بلاک‌ها پاداش دریافت می‌کنند. در ادامه، ویدیو به جنبه‌های اقتصادی بیت‌کوین می‌پردازد؛ از هزینه بالای استخراج و نیاز به دستگاه‌های تخصصی اسیک گرفته تا مصرف برق، نوسان شدید قیمت، ریسک سرمایه‌گذاری و دلیل علاقه برخی کاربران به ناشناس‌ماندن نسبی در تراکنش‌ها. همچنین اشاره می‌شود که با وجود جذابیت بیت‌کوین برای برخی افراد، ارزش آن تضمین‌شده نیست و ورود هیجانی به این حوزه می‌تواند پرریسک باشد. جزئیات بیشتر را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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