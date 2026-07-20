حیات وحش؛
نجات حیوانات از لبه انقراض
انقراض جانوران پدیدهای قدیمی در روند تحول طبیعت است، اما فعالیتهای انسانی در دوران معاصر سرعت و شدت نابودی گونهها را افزایش داده است. این گزارش با مرور نمونههایی از دودو و ببر تاسمانی تا اسب شوالسکی، پاندای غولپیکر و کرگدن سفید، نشان میدهد فهرست سرخ اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت چگونه به ابزاری مهم برای شناسایی گونههای در معرض خطر و تمرکز تلاشهای حفاظتی تبدیل شده است. در کنار موفقیتهایی مانند بازگشت اسبهای وحشی به طبیعت، افزایش جمعیت پاندای غولپیکر و نجات کرگدن سفید جنوبی از مرز نابودی، وضعیت کرگدن سفید شمالی یادآور این واقعیت است که برای برخی گونهها، آخرین امید بقا دیگر فقط حفاظت از زیستگاه نیست، بلکه به علم پزشکی و روشهایی مانند لقاح آزمایشگاهی گره خورده است. جزئیات بیشتر را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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