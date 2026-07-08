رمز بازگشت لولا داسیلوا به اوج قدرت در برزیل

انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۲ برزیل به رقابتی سرنوشت‌ساز میان لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور پیشین و چهره تاریخی چپ برزیل، و ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهور وقت و رهبر راست افراطی، تبدیل شد. لولا که زمانی با محبوبیتی کم‌سابقه و برنامه‌های رفاهی مانند بولسا فامیلیا شناخته می‌شد، پس از سال‌ها بحران سیاسی، اتهام فساد و زندان، دوباره به صحنه بازگشت. این ویدئو با مرور مسیر سیاسی لولا از کارگر کارخانه و رهبر اتحادیه تا بنیان‌گذاری حزب کارگران، نشان می‌دهد چگونه ائتلاف گسترده او در دهه ۲۰۰۰ سیاست برزیل را دگرگون کرد و چگونه فساد، رکود اقتصادی و سقوط دولت دیلما روسف زمینه را برای ظهور بولسونارو فراهم ساخت. در نهایت، رقابت نزدیک سال ۲۰۲۲ نشان داد که راست افراطی دیگر نیرویی حاشیه‌ای در برزیل نیست، بلکه به بخشی پایدار از جریان اصلی سیاست این کشور تبدیل شده است؛ به‌ویژه پس از آنکه نامزدهای همسو با بولسونارو در کنگره نیز قدرت گرفتند. جزئیات زندگی سیاسی لولا را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.