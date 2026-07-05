روایت پزشکیان از تصویب توافق ایران و آمریکا

مسعود پزشکیان رئیس جمهور درباره توافق ایران و آمریکا گفت: «در مورد مذاکره رهبری فرمودند اگر سه چهارم شورای عالی امنیت ملی رای دادند، مذاکره کنند. از 13 نفر، 12 نفر رای دادند. نه تنها رای دادند بلکه دفاع کردند.» روایت پزشکیان از مسیر شکل گیری و امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا را می‌بینید و می‌شنوید.