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خوزستان سه‌شنبه تعطیل شد

به دستور استاندار خوزستان با توجه به موج بازگشت کاروان‌های بدرقه‌کنندگان و تشییع‌کنندگان پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی از تهران و قم، سه‌شنبه ۱۶ تیرماه در سراسر استان تعطیل اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۸۳۱۶۸
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خوزستان سه‌شنبه تعطیل شد

به گزارش تابناک؛ به دستور استاندار خوزستان با توجه به موج بازگشت کاروان‌های بدرقه‌کنندگان و تشییع‌کنندگان پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی از تهران و قم، سه‌شنبه ۱۶ تیرماه در سراسر استان تعطیل اعلام شد.
 
در اطلاعیه شامگاه یکشنبه ۱۴ تیر استانداری خوزستان آمده است:
 
"به اطلاع مردم شریف استان خوزستان می‌رساند، با توجه به موج بازگشت کاروان‌های بدرقه‌کنندگان و تشییع‌کنندگان پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی از تهران و قم و با هدف تأمین ایمنی سفرها، فراهم شدن فرصت استراحت برای هم‌استانی‌های عزیز و کاهش مخاطرات ناشی از ترددهای گسترده، بنا به دستور سید محمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان، روز سه‌شنبه ۱۷ تیرماه در سراسر استان خوزستان تعطیل اعلام می‌شود.
 
بر این اساس، تمامی دستگاه‌های اجرایی، ادارات، بانک‌ها، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها در این روز تعطیل خواهند بود.
 
بدیهی است مراکز خدمات‌رسان، درمانی، امدادی، امنیتی، انتظامی و سایر دستگاه‌های ضروری، مطابق روال معمول و بر اساس تشخیص مدیران ذی‌ربط، به ارائه خدمات به شهروندان ادامه خواهند داد.
 
استانداری خوزستان ضمن قدردانی از حضور پرشور و حماسی مردم ولایت‌مدار استان در آیین‌های بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، از هم‌استانی‌های عزیز درخواست می‌کند در سفرهای بازگشت، ضمن رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی، برای حفظ سلامت خود و دیگر هموطنان، از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی پرهیز کرده و استراحت کافی را در طول مسیر مدنظر قرار دهند."
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