خروج تدریجی عزاداران از محل وداع با رهبر شهید

مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی که از بامداد روز شنبه آغاز شده بود، شامگاه یکشنبه با خروج تدریجی عزاداران از مصلای امام خمینی (ره) و آماده شدن برای مراسم تشییع ساعت ۶ صبح فردا (دوشنبه) در تهران پایان یافت.

به گزارش تابناک به نقل از جوان، در دقایق پایانی مراسم بدرقه میلیونی رهبر شهید انقلاب اسلامی مصلای تهران همچنان مملو از جمعیت عزادار بود که خروج تدریجی آنها با نوای مداحی مهدی رسولی و با همخوانی بند «امام امت به سلامت دیدار ما به قیامت» آغاز شد.

در ساعات پایانی روز دوم مراسم وداع موج خروشان زائران در گرمای تابستان به طور پیاپی وارد صحن مصلی می‌شد و به خیل عظیم عزاداران می‌پیوستند.

همزمان با نزدیک شدن به ساعت پایانی مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب (ساعت ۲۰ روز یکشنبه) سردار حسن حسن‌زاده، رئیس قرارگاه برگزاری آئین وداع، نماز و تشییع پیکر رهبری شهید در تهران در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد که به دلیل ازدحام جمعیت در محل مصلی این مراسم به مدت ۲ ساعت یعنی تا ساعت ۲۲ امشب تمدید می‌شود.

مراسم اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید و خانواده ایشان به امامت آیت‌الله جعفر سبحانی برگزار شد. سیل زائران از گوشه و کنار تهران و سراسر کشور برای اقامه نماز خود را به خیابان‌های اطراف مصلی رساندند، در حالی که پیکر‌های مطهر شهدا برای اقامه نماز نمازگزاران در حال استقرار در جایگاه ویژه بود.

با آغاز اقامه آیت‌الله سبحانی بر پیکر‌های مطهر شهدا، حجج الاسلام و المسلمین سیدمصطفی، سیدمسعود و سیدمیثم خامنه‌ای با همراهی سران قوا، فرماندهان نظامی و دیگر مسئولان ترکیب صف اول نمازگزاران را تشکیل دادند.

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نماز بر پیکر‌های مطهر شهدا به دلیل اهمیت آن سه‌بار و به ترتیب بر آقای شهید ایران، نماز دوم بر شهیده سیده بشری حسینی خامنه‌ای، شهید مصباح الهدی باقری کنی و شهیده زهرا حدادعادل و نماز سوم نیز بر پیکر زهرا محمدی گلپایگانی نوه رهبر شهید انقلاب اقامه شد.



پس از اقامه نماز، پیکر‌های مطهر شهدا برای ادامه مراسم وداع بر جایگاه مخصوص در مصلی قرار گرفتند.

خیابان قنبرزاده تا تقاطع خرمشهر و خود خرمشهر تا خیابان هویزه محل حضور آقایان و خیابان قنبرزاده بالای خیابان خرمشهر تا بزرگراه شهید سلیمانی محل حضور خواهران برای اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید تعیین شده بود.

پیش از اقامه نماز در صحن مصلی سرود «ای ایران ایران» فضا را مملو از حس وطن‌پرستی کرد و پس از اقامه نماز بخش بزرگی از جمعیت که در خیابان‌های اطراف متوقف شده بودند به حاضران در مصلی پیوستند تا در آخرین ساعات وداع با رهبر شهید انقلاب در نزدیکترین نقطه به پیکر ایشان، سوگواری کنند.

پخش صدای رهبر شهید انقلاب از بلندگو‌های صحن مصلی، تداعی‌کننده روز‌های حضور ایشان برای اقامه نماز و قرائت خطبه در همین محل شد و داغ سوگواران تهرانی و مردمی که از سراسر ایران خود را برای وداع با پیکر آقای شهید به مصلی رسانده بودند، تازه‌تر کرد.

نوبت که به پخش سرود جمهوری اسلامی ایران از بلندگو‌های صحن مصلی رسید، سوگواران در اقدامی مشترک و یکپارچه با سلام نظامی به پرچم و سرود ملی کشورشان، ادای احترام کردند.

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز با حضور در مصلی تهران و گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار کرد: امیدوارم همه ما پیروان خوبی برای رهبر شهید باشیم. استقبال و محبت مردم به رهبر شهید، بار مسئولیت ما را در پیروی از راه ایشان سنگین‌تر می‌کند.

روز گذشته فرمانده قرارگاه برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید در تهران اعلام کرد، قرار است مراسم اقامه نماز بر پیکر آقای شهید ایران و خانواده ایشان، به جای ساعت ۶ رأس ساعت ۸ صبح برگزار شود.

در این مراسم، نماز بر پیکر امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه)، شهید مصباح‌الهدی باقری کنی، شهیده سیده بشریٰ خامنه‌ای، شهیده زهرا حداد عادل و شهیده زهرا محمدی گلپایگانی اقامه شد.

شب گذشته مراسم شب وداع با پیکر مطهر رهبر شهید و اعضای خانواده ایشان در محل استقرار پیکر‌های مطهر در مصلی برگزار شد و اقشار مختلف مردم به صورت گسترده در این مراسم حضور دارند.

در اولین شب وداع با رهبر شهید، حال و هوای مصلای تهران مملو از ابراز احساسات و گریه و حزن زائران امام شهید بود.

مداحان اهل بیت در رسای سالار و سرور شهیدان و آقای شهید ایران مرثیه سرایی کردند و مشتاقان رهبر شهید در غم از دست دادن ایشان گریستند.

مداحان با شعارهایی، چون «لبیک یا خامنه‌ای لبیک یا حسین است» و «بیعت با خامنه‌ای بیعت با حسین است» «حیدر حیدر» در رسای آقای شهید مدیحه سرایی کردند.

مدیحه سرایی مداحان تا ساعتی قبل از اذان صبح ادامه داشت.

مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب به لحظه اذان صبح و نماز جماعت مشتاقان و زائران ایشان رسید.

جمعیت حاضر در مراسم وداع با اقامه نماز صبح تا ساعاتی دیگر نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب و خانواده شهید ایشان را اقامه می‌کنند.

سرود ملی دقایقی بعد از اقامه نماز صبح در مصلای امام خمینی (ره) پخش شد و زائران رهبر شهید انقلاب پس از نماز صبح با سر دادن شعار‌هایی از جمله «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «ای پسر فاطمه منتقم شماییم» و «لبیک یا خامنه‌ای، لبیک یا حسین است» خواستار خونخواهی از قاتلان رهبر شهید انقلاب شدند.

با روشن شدن هوا مردم و عاشقان رهبر شهید برای اقامه نماز بر پیکر آقای شهید ایران و خانواده ایشان به سمت مصلی در حرکت هستند و تدابیر لازم برای برگزاری نماز در حال انجام است.

در دومین روز مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب، مردم از نخستین ساعات بامداد با حضور در این آیین، برای ادای احترام و وداع گرد هم آمدند.

روز شنبه با باز شدن زودتر از موعد (ساعت ۶ صبح) در‌های مصلای امام خمینی (ره)، عزادارانی که از جمعه شب در اطراف مصلی و مسیر‌های منتهی به آن چشم‌انتظار آغاز مراسم بودند، وارد محل برگزاری آیین شدند. شماری از حاضران از ساعات پایانی شب خود را به مصلی رسانده بودند تا در نخستین ساعات مراسم وداع با پیکر مطهر حضرت آیت‌الله شهید سیدعلی خامنه‌ای شرکت کنند.

حاضران در مصلای امام خمینی (ره) از نخستین ساعات صبح با در دست داشتن پرچم‌های برافراشته در انتظار ورود پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب به جایگاه بودند.

ساعت ۷:۳۰ سرود ملی جمهوری اسلامی ایران در محل مراسم با همخوانی زائران پخش شد. شرکت‌کنندگان در این آیین که شعار برگزاری آن «باید برخاست» است، با ایستادن و ادای احترام به سرود ملی، بار دیگر بر همبستگی و وحدت ملی تأکید کردند. فضای مصلی در این لحظات آکنده از سکوت، احترام و احساسات حاضران بود و جمعیت با نظم و شکوه، سرود ملی کشور را همراهی کردند.

همچنین سوگواران با شعار «ای پسر فاطمه منتظر تو هستیم» - شعاری که در حسینیه امام خمینی (ره) قبل از ورود رهبر انقلاب طنین‌انداز می‌شد - منتظر ورود پیکر مطهر رهبر شهید به جایگاه ویژه شدند تا دقایقی بعد که پیکر مطهر رهبر شهید و خانواده ایشان در جایگاه ویژه مراسم قرار گرفت.

با استقرار پیکر‌های مطهر در جایگاه، فضای مصلی آکنده از حزن و اندوه شد و عزاداران حاضر با قرائت صلوات، مرثیه‌خوانی و اشک و اندوه، ارادت و دلبستگی خود را به رهبر شهید انقلاب اسلامی ابراز کردند.

همزمان با برگزاری مراسم وداع با پیکر رهبر شهید، پرچم سرخ «یا لثارات الحسین (ع)» بر فراز گنبد مصلی امام خمینی (ره) به اهتزاز درآمد.

در اطراف محل برگزاری مراسم و همچنین در سطح شهر تهران، تمهیدات گسترده‌ای برای خدمت‌رسانی به عزاداران در نظر گرفته شده است.

نظم کامل و امنیت پایدار در مراسم تشییع با هماهنگی نیرو‌های خدماتی، امدادی و امنیتی برقرار است و در فضایی آمیخته از اندوه و شور، جمعیت عاشقان شهید در تهران لحظه به لحظه افزایش می‌یابد.

نیرو‌های خدماتی، امدادی و امنیتی با هماهنگی کامل، نظم و سلامت این مراسم را تامین کرده و ورود و خروج عزاداران (خانم‌ها و آقایان از دو مسیر جداگانه) برای وداع با پیکر‌ها به صورت منظم در جریان است.

حضور افراد سال خورده با پای پیاده یا بر روی ویلچر و همچنین حضور خانوادگی و همچنین حضور مادران با کودک خردسال در میان انبوه عزاداران جلب توجه می‌کرد.

۱۴ هزار خبرنگار از رسانه‌های داخلی و ۹۰۰ رسانه خارجی در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب حضور دارند. خبرنگاران خارجی از حضور بی‌نظیر مردم و ارادت عمیق آنان به رهبر شهید، ابراز شگفتی کردند.

روز جمعه نیز مراسمی رسمی به میزبانی سران سه قوه و با حضور جمعی از مسئولان عالی‌رتبه کشوری و لشکری در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد.

در این مراسم، هیئت‌هایی از کشور‌های مختلف جهان حضور یافتند و با ادای احترام به پیکر حضرت آیت‌الله شهید سیدعلی خامنه‌ای، مراتب تسلیت و همدردی خود را با ملت ایران ابراز کردند.

حضرت آیت‌الله شهید سیدعلی خامنه‌ای در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، ۹ اسفند ۱۴۰۴ در نخستین روز جنگ رمضان به شهادت رسیدند.