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ترامپ کارت قرمز ستاره آمریکایی را لغو کرد

فدراسیون جهانی فوتبال در تصمیمی غیرمنتظره، کارت قرمز فولارین بالوگان، مهاجم تیم ملی آمریکا را لغو کرد تا این بازیکن بتواند در دیدار حساس آمریکا برابر بلژیک در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به میدان برود.
کد خبر: ۱۳۸۳۱۶۴
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ترامپ کارت قرمز ستاره آمریکایی را لغو کرد

به گزارش تابناک، این تصمیم در حالی اعلام شده که بالوگان در دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل بوسنی با کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج شده بود و طبق روال معمول باید مسابقه بعدی تیم ملی آمریکا را از دست می‌داد. با این حال، فیفا با استناد به ماده ۲۷ کد انضباطی خود، اجرای محرومیت این بازیکن را به حالت تعلیق درآورد.

بر اساس این ماده، فیفا در برخی شرایط می‌تواند اجرای کامل یا بخشی از یک محرومیت انضباطی را متوقف کند. با این وجود، توضیح رسمی و شفافی درباره دلایل این تصمیم منتشر نشده و همین موضوع باعث شده ابهام‌ها و واکنش‌ها افزایش پیدا کند.

رسانه فرانسوی RMC Sport مدعی شده برخی منابع از تماس مستقیم کاخ سفید با فیفا برای بازبینی و لغو کارت قرمز بالوگان خبر داده‌اند؛ ادعایی که در صورت تأیید، می‌تواند یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های انضباطی این دوره از جام جهانی را رقم بزند.

بالوگان در دیدار برابر بوسنی پس از خطایی خطرناک روی طارق محارمویچ از زمین اخراج شده بود. او پیش از اخراج، در همان مسابقه برای آمریکا گلزنی کرده بود و در مجموع با سه گل، یکی از مهره‌های کلیدی تیم میزبان در مسیر صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی محسوب می‌شود.

اهمیت این تصمیم زمانی بیشتر می‌شود که آمریکا باید در دیداری سرنوشت‌ساز مقابل بلژیک قرار بگیرد؛ مسابقه‌ای که حضور یا غیبت بالوگان می‌تواند تأثیر مستقیمی بر برنامه‌های هجومی تیم تحت هدایت مائوریسیو پوچتینو داشته باشد.

پس از اعلام این تصمیم، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در شبکه اجتماعی خود از فیفا بابت آنچه «اصلاح یک بی‌عدالتی بزرگ» خواند، تشکر کرد. حساب رسمی کاخ سفید نیز با انتشار پیامی کوتاه و شعار «آمریکا، آمریکا، آمریکا» به این خبر واکنش نشان داد.

این اتفاق حالا بحث‌های زیادی را درباره استقلال تصمیمات انضباطی فیفا، فشارهای سیاسی احتمالی و نقش میزبان در روند مسابقات ایجاد کرده است. در حالی که آمریکا از بازگشت مهاجم اصلی خود سود می‌برد، منتقدان معتقدند فیفا باید هرچه سریع‌تر درباره دلایل این تصمیم توضیح کامل ارائه کند تا شائبه دخالت بیرونی در یکی از حساس‌ترین مراحل جام جهانی از بین برود.

 

 

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
1
24
پاسخ
دنیا بد خر تو خریه.. این آخرش قهرمان نشه بازخوبه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
3
25
پاسخ
این جام
خیلی احمقانه بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۵
4
28
پاسخ
تحلیلگرا کجان؟ همونا که سر اتریش الجزایر میگفتن فوتبال سیاسی نیست و از این حرفا
دیگه بازم میگین از زیبایی های فوتباله و از این مزخرفات یعنی خود ترامپ فقط کم مونده بیاد وسط زمین با B2 تا یه سری ها بفهمن داستان چیه؟
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