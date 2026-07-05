جدایی رامین رضاییان از استقلال قوت گرفت
به گزارش تابناک به نقل از فرارو، ستاره تیم ملی ایران در جامجهانی رامین رضاییان بود و با دو گل، یک پاس گل و دوبار انتخاب به عنوان بهترین بازیکن زمین مقابل نیوزیلند و مصر باعث شد تا توجههای زیادی را به خودش جلب کند، آندرلپهای سریع و زهرداری که رامین در طول این مسابقات انجام داد باعث شده تا چند تیم اروپایی خواهان به خدمت گرفتن او باشند تا با استفاده از میل هجومی او بازیکنی در سطح ملی و البته با انگیزههای خاص و تجربه کافی را در اختیار داشته باشند.
طبیعتا درخشش رامین رضاییان در جامجهانی میل باشگاه استقلال را هم برای ادامه دادن با رامین بیشتر کرده است، با توجه به اینکه وضعیت پنجره نقل و انتقالات این تیم هم هنوز مشخص نیست، جدایی رامین رضاییان در شرایطی که میتواند در سه پست مدافع و هافبک کناری و حتی در شرایط نیاز به عنوان وینگر راست هم بازی کند انتخابی چند منظوره برای باشگاه استقلال خواهد بود تا این ستاره را در تیمشان نگه دارند.
اتفاقات فصل گذشته، حضور همزمان یاسر آسانی در پست هجومی سمت راست و صالح حردانی در پست دفاعی این منطقه شاید دلیلی باشد که رامین به دنبال آرامش بیشتری در ادامه فوتبالش باشد و تواناییهای فردیاش را روی ریسک تفکرات سرمربی نگذارد و همچنین حضور در لیگی اروپایی را یک چالش بزرگ و جالب در این شرایط سنی برای خودش ببیند تا بازهم غیر ممکن دیگری را ممکن کند و روح مبارزه طلب خودش را بیشتر از قبل راضی نگه دارد.
پیشنهاد اروپایی رضاییان در حالی به دست این بازیکن رسیده که او هنوز به تمرینات استقلال اضافه نشده و به نظر میرسد که راضی کردن این ستاره برای ادامه دادن با استقلال به یک چالش جدید برای مدیریت استقلال تبدیل شود آن هم در شرایطی که او یک جام معتبر فوقالعاده را پشت سرگذاشته و ادامه حضور رامین یک برگ برنده نقل و انتقالاتی برای این تیم خواهد بود آن هم در شرایطی که حضور آنها در نقل و انتقالات قطعی نیست و جدایی رضاییان میتواند انتقادات را بیشتر از قبل به سمت مدیریت این تیم روانه کند.
رامین فصل گذشته در نیم فصل از استقلال جدا شد و راهی فولاد خوزستان شد و عملکرد او در این تیم آنقدر درخشان بود که امیر قلعه نویی بار دیگر او را در لیست بازیکنان تیم ملی قرار داد و بیشترین زمان بازی را هم به او اختصاص داد، رضاییان پیش از تعطیلی لیگ در بازی مقابل شمس آذر قزوین در هفته بیست و سوم و پیش از نیمه تمام ماندن لیگ برتر با یک گل و یک پاس گل فصل باشگاهیاش را به این شکل به پایان رساند.