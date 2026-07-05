پیامی که از قلب تهران به تمام جهان فرستاده شد

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب را جلوه‌ای از انسجام ملی دانست و گفت: این حضور باشکوه، پیام روشن ملت ایران به جهانیان درباره وحدت، همبستگی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود.

«حمیدرضا گودرزی» نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک از استان لرستان، با اشاره به شکوه مراسم تشییع شهید انقلاب، اظهار کرد: مراسم امروز جلوه‌ای کم‌نظیر از همبستگی ملی بود؛ جایی که مردم از همه اقشار، سلایق سیاسی، قومیت‌ها و طبقات اجتماعی در کنار یکدیگر حضور یافتند تا وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی و راه شهدا به نمایش بگذارند.

وی افزود: حضور میلیونی مردم، پیام روشنی از اتحاد، بلوغ سیاسی و انسجام ملت ایران به جهانیان مخابره کرد و نشان داد که مردم در بزنگاه‌های حساس، با وجود تفاوت دیدگاه‌ها، حول ارزش‌های مشترک ملی و دینی متحد می‌شوند.

نماینده مردم الیگودرز با اشاره به حضور هیئت‌های بلندپایه خارجی در این مراسم، گفت: حضور رؤسای کشورها، وزرا، رؤسای مجالس، نمایندگان ویژه و شخصیت‌های سیاسی از کشورهای مختلف، بیانگر جایگاه و تأثیرگذاری رهبر شهید و همچنین اهمیت جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی است.

وی در ادامه از تلاش دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان در برگزاری این مراسم قدردانی کرد و افزود: از نیروهای انتظامی، امنیتی، مجموعه‌های امدادی، رسانه‌ها و تمامی دست‌اندرکارانی که با برنامه‌ریزی، نظم و مدیریت مناسب زمینه برگزاری باشکوه این مراسم را فراهم کردند، قدردانی می‌کنم.

گودرزی در پایان تأکید کرد: ملت ایران بار دیگر ثابت کرد که وحدت و همدلی، مهم‌ترین سرمایه کشور در عبور از چالش‌ها و تضمین‌کننده اقتدار و امنیت ملی است.