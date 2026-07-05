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قالیباف: شرط مذاکره، آمادگی برای جنگ است

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با معاون رئیس جمهور یمن با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی ناچار شدند متحدان ایران در جبهه مقاومت را به رسمیت بشناسند، تاکید کرد: شرط مذاکره قوی، آمادگی کامل برای جنگ است.
کد خبر: ۱۳۸۳۱۵۸
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قالیباف: شرط مذاکره، آمادگی برای جنگ است

محمد النعیمی معاون رئیس جمهور یمن و عضو شورای عالی سیاسی انصارالله در حاشیه مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی با قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت وگو کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ قالیباف در این دیدار با بیان اینکه باید با وحدت و یکپارچگی، کشورهای اسلامی را به هم نزدیک کنیم و آنها را از سیطره آمریکا و اسرائیل خارج سازیم، گفت: انصارالله و مردم یمن نشان دادند که در برابر اقدامات خلاف قواعد بین المللی و ظلم ستمگران، ایستادگی می‌کنند و در عرصه‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی، نمایشی از قدرت یکپارچه جبهه مقاومت ارائه دادند.

رئیس مجلس شورای اسلامی، افزود: در تفاهمنامه اخیر، آمریکا و اسرائیل ناچار شدند که متحدان ایران در جبهه مقاومت را عملاً به رسمیت بشناسند و این از دستاوردهای این تفاهمنامه است.

وی گفت: ایران و جبهه مقاومت در کنار هم، در مقابل آمریکا و اسرائیل ایستادند و این تفاهمنامه از جهت نظامی و سیاسی، برای آمریکا شکست و دستاوردی برای جبهه مقاومت محسوب می‌شود.

قالیباف تاکید کرد: آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی اگر یک لحظه احساس سستی یا کمبود روحیه مجاهدت در ما کنند، به جنگ رو می آورند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنها در ابتدای جنگ رمضان، ۹ هدف مشخص علیه جمهوری اسلامی تعیین کرده بودند که در چند روز آن را محقق کنند؛ این در حالی است که تا پایان ۴۰ روز، هیچ کدام را محقق نکرده و پس از آنار میانجی گران درخواست آتش بس کردند.

قالیباف افزود: امروز برخی کشورهای اسلامی که تحت نفوذ آمریکا بودند و با رژیم صهیونیستی ارتباط داشتند، متوجه شدند که نه آمریکا و نه اسرائیل برای آنها امنیت و اقتصاد نمی‌آورد.

وی با تاکید براینکه ما باید با وحدت و یکپارچگی، کشورهای اسلامی را به هم نزدیک کنیم، گفت: فرصت‌های بزرگی در جهان اسلام وجود دارد؛ بیش از ۷۰ درصد تجارت دنیا از طریق تنگه هرمز، کانال سوئز و باب المندب است که همگی در اختیار جهان اسلام است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: ما پس از این تفاهمنامه، تلاش کردیم ارتباط شفاف و صریحی با کشورهای منطقه برقرار کنیم.

قالیباف تاکید کرد: انصارالله همواره در کنار مقاومت بوده و در همه سختی‌ها از غزه، لبنان و فلسطین دفاع کرده است.

وی تصریح کرد: باور ما این است که تا آماده جنگ و شهادت نباشیم، دیپلماسی قدرتمندی نخواهیم داشت.

قالیباف افزود: این جنگ، به همه کشورهایی که به آمریکا و اسرائیل نزدیک شدند، نشان داد که راه اشتباهی را انتخاب کرده‌اند. حق و باطل، جنگ تاریخی و جوهری دارند و ما همیشه در مقابل باطل ایستاده‌ایم.

محمد النعیمی معاون رئیس‌جمهور یمن نیز در این دیدار گفت: ما و شما در یک سنگر هستیم و برای امت اسلامی در کنار یکدیگر ایستاده‌ایم.

وی افزود: رهبر ما تأکید کرد که ایستادگی در کنار جمهوری اسلامی ایران، وظیفه همه ماست و باید از خون رهبر شهید، همچون خون سیدالشهدا(ع)، روح مبارزه و ایستادگی را الهام بگیریم.

عضو شورای عالی سیاسی انصارالله، ادامه داد: آنچه در ایران در طول جنگ اخیر رخ داد، به مکتبی برای همه جبهه مقاومت تبدیل شد و اقدامات سیاسی ایران نیز درس‌آموز بود.

النعیمی گفت: هرچند با همکاری کشورهای اسلامی موافقیم، اما اقدامات منفی و سلبی برخی از این کشورها ناراحت کننده است.

معاون رئیس جمهور یمن در پایان تاکید کرد: ما آماده هرگونه همکاری دیپلماتیک هستیم و اگر تلاشهای دیپلماتیک به نتیجه نرسد، آمادگی کامل برای اقدام دفاعی داریم.

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