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فردا همه شعب بانک‌ها تعطیل هستند؟

فردا همه شعب بانک‌ها در سراسر کشور تعطیل است و روز سه شنبه در تهران شعب کشیک خدمات رسانی میکنند.
کد خبر: ۱۳۸۳۱۵۷
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فردا همه شعب بانک‌ها تعطیل هستند؟

دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها گفت: امروز حدود چهار هزار شعبه کشیک بانک‌های دولتی و نیمه دولتی در سراسر کشور به مشتریان خدمت رسانی کردند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علیرضا قیطاسی افزود: شعب کشیک بانک‌ها امروز از ساعت 8 تا 12 بصورت حضوری فعال بودند.

وی ادامه داد: دستگاه‌های خودپرداز نیز در همه شعب فعال بودند و خودپرداز‌های سیار نیز در مسیر مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید مستقر هستند.

قیطاسی با بیان اینکه فردا همه شعب بانک‌ها در سراسر کشور تعطیل است گفت روز سه شنبه در تهران شعب کشیک خدمات رسانی میکنند.

وی افزود: در روزهای سه شنبه و پنجشنبه در استان‌های قم و مشهد شعب با نظر استاندار فعال خواهند بود.

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