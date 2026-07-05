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هشدار رسمی ایران درباره امنیت در تنگه هرمز

معاون حقوقی وزارت امور خارجه تأکید کرد که ایران نسبت به هر حرکت نظامی در تنگه هرمز هشدار می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۸۳۱۵۳
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1823 بازدید
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هشدار رسمی ایران درباره امنیت در تنگه هرمز

به گزارش تابناک؛ کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «تنگه هرمز میدان نمایش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیست. ایران به‌عنوان قدرت مسئول و ضامن امنیت تنگه، نسبت به هر حرکت نظامی در این آبراه حساس هشدار می‌دهد. امنیت هرمز با دولت‌های ساحلی است؛ بحران‌سازان مسئول پیامدهای ماجراجویی خود خواهند بود؛ این هشدار جدی است.»

هشدار رسمی ایران درباره امنیت در تنگه هرمز

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۴
0
2
پاسخ
تنگه مال ماست
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