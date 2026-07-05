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اعلام برنامه بدرقه رهبرشهید برای فردا +جزییات

محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، با اعلام آغاز آیین بدرقه رهبر شهید انقلاب از ساعت ۶ صبح دوشنبه، از اتخاذ تمهیدات گسترده امنیتی و حمل‌ونقلی خبر داد. وی از شهروندان خواست با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی، در این حماسه ملی که در مسیر خیابان دماوند تا میدان آزادی برگزار می‌شود، مشارکت کنند.
کد خبر: ۱۳۸۳۱۵۲
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اعلام برنامه بدرقه رهبرشهید برای فردا +جزییات

استاندار تهران با اعلام آغاز آیین بدرقه رهبر شهید انقلاب از ساعت ۶ صبح فردا، از پیش‌بینی تمهیدات گسترده امنیتی، ایمنی و حمل‌ونقل برای برگزاری این مراسم خبر داد و از مردم خواست با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی در مراسم حضور یابند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، محمدصادق معتمدیان، با اشاره به برگزاری آیین بدرقه رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: برنامه‌ها از ساعت ۶ صبح آغاز می‌شود. مسیر اصلی از خیابان دماوند تا میدان آزادی امتداد دارد و حتی اگر نیاز باشد، امتداد آن در خیابان شهید لشکری نیز استمرار پیدا خواهد کرد. طول مسیر میدان امام حسین، میدان فردوسی، میدان انقلاب و میدان آزادی را در بر می‌گیرد.

وی ادامه داد: تمهیداتی اتخاذ شده است تا مردم عزیز در هر نقطه‌ای از تهران، چه ساکنان شهر تهران، چه عزیزانی که از شهرستان‌های استان تهران و چه افرادی که از سایر استان‌ها در تهران حضور پیدا کرده‌اند، بتوانند در مراسم شرکت کنند. همه تقاطع‌هایی که به خیابان اصلی و مسیر تشییع منتهی می‌شوند، جزو پهنه تشییع محسوب می‌شوند. از شرق تهران به غرب تهران این اتصال برقرار شده و از شمال به جنوب نیز با تقاطع‌های مختلف این اتصال وجود دارد؛ بنابراین محدوده برگزاری مراسم، محدوده‌ای بسیار وسیع است.

استاندار تهران افزود: این محدوده مطالعه و بررسی شده و در بخش امنیت، تدابیر ویژه اتخاذ شده است. در حوزه ایمن‌سازی نیز اقدامات بسیار خوبی انجام گرفته و در همین مسیر بسیاری از موانعی که در خیابان وجود داشت، توسط شهرداری برداشته شده تا ایمنی و سلامت مردم حفظ شود. خودمان را برای یک اقدام تاریخی آماده می‌کنیم که ان‌شاءالله نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی خواهد بود.

معتمدیان با تأکید بر استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی گفت: مردم باید از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند، زیرا با توجه به محدودیت‌های ترافیکی، استفاده از خودروهای شخصی موجب سختی برای خودشان خواهد شد. با تدبیری که در شهرداری و شورای شهر تهران انجام شده، مترو به صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی است و در یکی دو روز گذشته نیز نقش بسیار مهمی داشته است. همچنین علاوه بر امکانات اتوبوسرانی تهران، امکانات سایر دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و مجموعه‌های خصوصی نیز به کار گرفته شده و حدود ۴۰۰۰ اتوبوس در اختیار ناوگان حمل‌ونقل عمومی قرار دارد تا مردم بتوانند تردد کنند.
وی همچنین با اشاره به حضور مردم شهرستان‌های استان تهران اظهار کرد: جمعیت شهرستان‌های استان تهران معادل چندین استان است؛ بنابراین از هم‌استانی‌های عزیز در استان تهران درخواست می‌کنیم در برنامه فردا حضور پیدا کنند.

استاندار تهران در ادامه گفت: از ملت عزیز، داغدار و عزادار در سراسر کشور دعوت می‌کنیم با توجه به تدابیر حداکثری که با تلاش همه دستگاه‌های حاکمیتی، دولتی، گروه‌های جهادی، هیئت‌های مذهبی و موکب‌داران انجام شده، بدون هیچ‌گونه دغدغه‌ای در مراسم فردا حضور پیدا کنند. فردا روزی نیست که کسی بخواهد در خانه بماند؛ فردا روزی است که رستاخیز ملی باید شکل بگیرد. پیام روشنی به دشمنان این مرز و بوم و قاتلان امام مجاهد و سایر شهدایی که جان خود را در جنگ تحمیلی دوم و سوم از دست دادند، مخابره خواهد شد. همچنین انسجام و وحدت ملی را به جهانیان نشان خواهیم داد.

محمدصادق معتمدیان، با اشاره به برگزاری آیین وداع اظهار کرد: امروز ساعت ۸ صبح در مصلای امام خمینی(ره) اقامه نماز به امامت حضرت آیت‌الله سبحانی برگزار شد. مردم عزیز از ساعات اولیه بامداد، هم از تهران، هم از شهرستان‌های اطراف و هم از سراسر کشور حضور پیدا کردند. حتی در بازدیدی که حدود ساعت دو تا دو و نیم بامداد از مصلی داشتیم، بسیاری از عزیزان از استان‌های مختلف از همان ساعات مستقر شده بودند تا از اقامه نماز محروم نشوند.

وی افزود: می‌توان ادعا کرد که امروز یکی از بی‌سابقه‌ترین نمازها در تاریخ کشور برگزار شد و حضور میلیونی مردم ولایت‌مدار از سراسر کشور را شاهد بودیم. یکی از نکات مثبت نیز این بود که با وجود حضور میلیونی مردم در مصلی و خیابان‌های اطراف، بازگشت زائران در آرامش کامل و بدون هیچ مشکل خاصی انجام شد.

استاندار تهران ادامه داد: همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته بودیم، چند سیاست را دنبال کردیم؛ برقراری امنیت مراسم، ایمن‌سازی محل برگزاری و حفظ سلامت مردم. با تلاش شبانه‌روزی دستگاه‌های امنیتی، امنیت مثال‌زدنی در استان تهران و سایر مناطق برقرار شد. همچنین ایمن‌سازی مراسم با حساسیت بالا انجام گرفت و این موضوع نشان داد دستگاه‌های مختلف از توان بالایی در سازماندهی و مدیریت برخوردار هستند.

معتمدیان با اشاره به تمهیدات حوزه درمان گفت: با توجه به تأکید بزرگان کشور و سیاست‌های ستاد، تمهیدات حداکثری در حوزه سلامت در نظر گرفته شد. بیمارستان‌ها و کادر درمان در آماده‌باش کامل قرار داشتند و در نقاط مختلف شهر تهران نیز بیمارستان‌های صحرایی برپا شد. خدمات امدادی، نجاتی و بهداشتی در بالاترین سطح ارائه شد که نتیجه آن حضور مردم در سلامت کامل تا امروز بود.

وی افزود: با وجود شیطنت‌های دشمنان، رسانه‌های ضدانقلاب و تلاش برای ایجاد نگرانی در میان مردم، خوشبختانه مردم در سلامت کامل در مراسم حضور پیدا کردند. انجام این اقدامات وظیفه دینی همه مسئولان و خدمتگزاران مردم بود.

استاندار تهران با بیان اینکه آیین وداع تا ساعت ۲۰ امشب ادامه خواهد داشت، گفت: پس از پایان مراسم، مردم می‌توانند استراحت کنند، چرا که برنامه اصلی و محوری کشور، مراسم بدرقه و تشییع پیکر مطهر امام شهید و خانواده محترم ایشان است که نیازمند هماهنگی‌های بیشتر است. خودمان را برای میزبانی از حماسه جدیدی که ان‌شاءالله روز دوشنبه ۱۵ تیرماه در تهران رقم خواهد خورد، آماده می‌کنیم.

وی در ادامه از حضور مردم و تلاش دستگاه‌های مختلف قدردانی کرد و گفت: از حضور مردم عزیز که در مراسم شرکت کردند صمیمانه تشکر می‌کنم. همچنین از همه دست‌اندرکارانی که چند هفته است به صورت شبانه‌روزی مشغول برنامه‌ریزی و خدمت‌رسانی هستند، قدردانی می‌کنم. در این ایام شاهد رقابت میان دستگاه‌ها برای خدمت بیشتر به مردم بودیم. از نیروهای مسلح، سپاه پاسداران، بسیج، ارتش جمهوری اسلامی، فراجا، پلیس راهور، وزارتخانه‌ها، ستاد ملی و ستاد استانی و همه دستگاه‌های خدمت‌رسان تشکر می‌کنم. همچنین از توصیه‌ها و پیگیری‌های رئیس‌جمهور، جلسات برگزار شده با حضور دکتر عارف و دکتر قالیباف برای هماهنگی برنامه‌ها قدردانی می‌کنم تا مردم در امنیت و سلامت کامل در مراسم حضور پیدا کنند و به سلامت به منازل خود بازگردند.

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