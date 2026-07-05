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اینفوگرافیک: نگاه راهبردی رهبرشهید به سیاست‌خارجی

رهبر شهید، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را بر سه اصل «عزت، حکمت و مصلحت» استوار می‌دانستند؛ اصولی که حفظ استقلال و کرامت ملی، تصمیم‌گیری مبتنی بر عقلانیت و تأمین منافع کشور را در چارچوب ارزش‌ها، محور دیپلماسی جمهوری اسلامی قرار می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۸۳۱۵۱
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702 بازدید

به گزارش تابناک؛ رهبر شهید، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را بر سه اصل «عزت، حکمت و مصلحت» استوار می‌دانستند؛ اصولی که حفظ استقلال و کرامت ملی، تصمیم‌گیری مبتنی بر عقلانیت و تأمین منافع کشور را در چارچوب ارزش‌ها، محور دیپلماسی جمهوری اسلامی قرار می‌دهد.

اینفوگرافیک: نگاه راهبردی رهبرشهید به سیاست‌خارجی

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