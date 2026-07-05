رهبر شهید، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را بر سه اصل «عزت، حکمت و مصلحت» استوار می‌دانستند؛ اصولی که حفظ استقلال و کرامت ملی، تصمیم‌گیری مبتنی بر عقلانیت و تأمین منافع کشور را در چارچوب ارزش‌ها، محور دیپلماسی جمهوری اسلامی قرار می‌دهد.

به گزارش تابناک؛ رهبر شهید، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را بر سه اصل «عزت، حکمت و مصلحت» استوار می‌دانستند؛ اصولی که حفظ استقلال و کرامت ملی، تصمیم‌گیری مبتنی بر عقلانیت و تأمین منافع کشور را در چارچوب ارزش‌ها، محور دیپلماسی جمهوری اسلامی قرار می‌دهد.