رویداد ادبی «آخرین دیدار» با شعرخوانی بیش از ۲۵۰ شاعر فارسی زبان از ایران و دیگر کشورها در دو شبانه روز بی‌وقفه از بامداد دیروز همزمان با آغاز آیین بدرقه رهبر شهید انقلاب در شبستان مصلای امام خمینی(ره) آغاز شده‌است. علیرضا قزوه، محمد رسولی، افشین علاء، سید محمد جواد شرافت، قاسم صرافان، علی محمد مؤدب، میلاد عرفان‌پور، ناصر فیض، محمود حبیبی کسبی و... از جمله شاعرانی هستند که در رویداد ادبی آخرین دیدار شعرخوانی کردند.