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مسیر بدرقه رهبر شهید در استان قم+جزییات

دبیر ستاد ملی آیین تشییع و وداع با رهبر شهید گفت: پیکرهای مطهر قائد اُمت و خانواده ایشان، پس از اقامه نماز در مسجد مقدس جمکران، از این مکان تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) تشییع خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۳۱۴۵
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مسیر بدرقه رهبر شهید در استان قم+جزییات

اکبر پورجمشیدیان روز یکشنبه در جلسه ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب در استانداری قم، از آمادگی کامل این استان برای برگزاری باشکوه این آیین خبر داد و افزود: بر اساس آخرین هماهنگی‌ها و اقدام‌های انجام‌شده، تمهیدهای رفاهی، خدماتی و اجرایی در سطح مطلوب پیش‌بینی شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وی ادامه داد: نخستین بخش مراسم، اقامه نماز بر پیکرهای مطهر رهبر شهید و خانواده ایشان در مسجد جمکران خواهد بود که با حضور گسترده مردم برگزار می‌شود.

دبیر ستاد آیین تشییع رهبر شهید ادامه داد: پس از اقامه نماز، آیین تشییع پیکرهای مطهر به‌صورت زمینی از مسجد جمکران در مسیر بلوار پیامبر اعظم(ص) تا حرم حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار خواهد شد.

پورجمشیدیان حضور مردم در این مراسم را جلوه‌ای از اقتدار و انسجام ملی دانست و تاکید کرد: مردم با حضور پرشور خود، رهبر شهید را بدرقه کرده و با رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، تجدید بیعت خواهند کرد.

آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ۱۶ تیرماه جاری در قم برگزار می‌شود.
 

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