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پیام تبریک رسمی رئیس جمهور به اژه‌ای

رئیس‌جمهور پزشکیان در پیامی انتخاب مجدد حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای را به ریاست قوه قضائیه تبریک گفت.
کد خبر: ۱۳۸۳۱۴۴
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پیام تبریک رسمی رئیس جمهور به اژه‌ای

به گزارش تابناک، دکتر مسعود پزشکیان در پیامی انتخاب مجدد حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای را به ریاست قوه قضاییه تبریک گفت.

متن پیام بدین شرح است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند، جناب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای
رئیس محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

انتصاب مجدد جنابعالی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به ریاست قوه قضائیه را که بیانگر اعتماد معظم‌له به تعهد، تجارب و خدمات ارزشمندتان در عرصه قضا است، صمیمانه تبریک عرض می‌کنم و از خداوند متعال، توفیق روزافزونتان را در انجام این مسئولیت خطیر آرزومندم.

در شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری، اجرای عدالت، صیانت از حقوق مردم و حاکمیت قانون، پشتوانه تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش امید و اعتماد عمومی و پیشرفت کشور است. بی‌تردید، هم‌افزایی و همکاری نزدیک قوای سه‌گانه در این مسیر، می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مسائل کشور و زمینه‌ساز خدمت مؤثرتر به مردم شریف و لایق ایران باشد. دولت وفاق ملی با همین باور، در چارچوب قانون اساسی و در تعامل سازنده با قوه قضائیه، آمادگی دارد برای تحقق عدالت اجتماعی، احقاق حقوق عامه و تقویت بیش از پیش حاکمیت قانون تلاش کند.

از درگاه خداوند متعال، دوام توفیقات جنابعالی را در اجرای عدالت، تحقق منویات رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی و خدمت هرچه شایسته‌تر به ملت بزرگ ایران خواستارم.

مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران

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