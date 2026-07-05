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شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی:

زمان برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید +جزئیات

در امتداد این رستاخیزِ حشمت و وفاداری، فردا نقطه‌عطف تاریخی و صیرورت مبنایی دیگری در صیانت از دستاورد‌های متعالی این مرز و بوم رقم خواهد خورد و پیکر مطهر و استوانه مرصوص انقلاب اسلامی بر دستان پرصلابت توده‌های مقوم نظام تشییع خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۳۱۴۰
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زمان برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید +جزئیات

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای از آحاد ملت دعوت می‌نماید تا در قیام تمدنی و خیزش عظیم ملی روز دوشنبه، ۱۵ تیر، رأس ساعت ۶:۰۰ صبح در خیابان دماوند، میدان امام حسین (ع)، خیابان انقلاب اسلامی، میدان انقلاب اسلامی، خیابان آزادی، میدان آزادی و بزرگراه لشکری حضوری تاریخ‌ساز به هم رسانند.
 
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ متن اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به این شرح است:
 
امروز تطوّرات تاریخی و هندسه قدرت جهانی، در برابر عظمت ارادت و حماسه وداع بی‌نظیر مردم قدرشناس با «آقای شهید ایران» به حیرت نشست. گسیل اقیانوس خروشان مردمی در آخرین دیدار با مقتدای حکیم خویش، گزاره‌ای عینی از سرمایه اجتماعی متراکم نظام و دلبستگی وثیق امت با امام را به تصویر کشید و الگوواره حکمرانی مبتنی بر پیوند امامت و امت را به مثابه رخدادی تفکیک‌ناپذیر بر صحیفه عالم ثبت کرد.

 در امتداد این رستاخیزِ حشمت و وفاداری، فردا نقطه‌عطف تاریخی و صیرورت مبنایی دیگری در صیانت از دستاورد‌های متعالی این مرز و بوم رقم خواهد خورد و پیکر مطهر و استوانه مرصوص انقلاب اسلامی بر دستان پرصلابت توده‌های مقوم نظام تشییع خواهد شد.
 
پهنه ایران کهن شاهد پاسداشت حیات طیبه ارکانی است که جهان معاصر نظیر او را به خود ندیده و او را در تراز معمار تمدن نوین اسلامی، پرچمدار بازدارندگی و بیداری و برجسته‌ترین پرورش‌یافته مکتب عاشورا بازمی‌شناسد. فقیه فرزانه‌ای که نظم کلان نظام سلطه را به چالش کشید و با شهادت‌شان انسجام ساختاری و گفتمانی جبهه حق را تثبیت نمود.
 
این مانور اقتدار و قیام ملی، واجد دلالت‌های عمیق است:
 
اول: حضور یکپارچه فردا، برهان قاطع هویت اصیل دینی و مظهر افتخارآفرینی ملتی است که تهدید‌های بازدارنده را به فرصت‌هایی جهت تحکیم انسجام درونی، انسداد روزنه‌های نفوذ و زایش حماسه‌های پیشران بدل می‌سازد.
 
دوم: گام‌های استوار امت در این تشییع، تجدید عهدی قاطع و بیعت مجدد با عمود خیمه نظام و امام شاهد، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) و رویکردی مبنایی که به اتاق‌های فکر استکبار تفهیم می‌کند تداوم هدایت الهی جامعه اسلامی با صلابتی مضاعف استمرار داشته و هرگونه شائبه حاکمیت دوگانه، سالبه به انتفاء موضوع است.
 
سوم: حضور دشمن شکن و تشییع تاریخی، به شبکه هم‌پیمانان منطقه و ساحات مبارک مقاومت این پیام صریح را مخابره می‌کند که خطوط مواصلاتی گفتمانی و حمایتی ایران اسلامی، مستحکم‌تر از گذشته پا برجاست و هیچ عارضه‌ای خللی در اراده آهنین این دژ استوار ایجاد نخواهد کرد.
 
چهارم: این قیامِ منسجم، مطالبه‌ای ساختاری از سوی امت مبعوث است که کارگزاران را به تنظیم شتاب‌دهنده‌های تصمیم‌گیری با منویات صریح ولی امر فرا می‌خواند تا بستر را برای پالایش نظام مدیریتی از رویکرد‌های تقلیل‌گرا، مصلحت‌اندیشی‌های کاذب و عدم التزام عملی به ولایت فقیه مهیا سازند.
 
پنجم: جوشش غیرت ملی، طلیعه اجرایی‌شدن اقدام پشیمان‌کننده در دایره محاسبات کوتاه‌مدت و درازمدت نظام و هشداری صریح به رژیم تروریستی آمریکا و غده سرطانی صهیونیسم است که بدانند ترور فیزیکی رهبران اراده نظام را برای محو کامل مظاهر استکبار جزم‌تر خواهد کرد.
 
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از آحاد ملت دعوت می‌نماید تا در قیام تمدنی و خیزش عظیم ملی روز دوشنبه، ۱۵ تیرماه، رأس ساعت ۶:۰۰ صبح در خیابان دماوند، میدان امام حسین (ع)، خیابان انقلاب اسلامی، میدان انقلاب اسلامی، خیابان آزادی، میدان آزادی و بزرگراه لشکری حضوری تاریخ‌ساز به هم رسانند.

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