اولین خرید رسمی پرسپولیس از تیم سابق تارتار

مهدی تیکدری که در گل‌گهر سیرجان شاگرد مهدی تارتار بود، پس از رسمی شدن حضور این مربی روی نیمکت پرسپولیس، با این باشگاه قرارداد بست.

پس از سرمربی گل‌گهر سیرجان که به عنوان مرد نخست نیمکت سرخپوشان انتخاب شد، حالا مدافع راست فصل گذشته این تیم هم به پرسپولیس پیوست.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، باشگاه پرسپولیس فعالیت نقل‌وانتقالاتی خود را برای حضور در فصل آینده آغاز کرد و اولین خرید این باشگاه نیز از گل‌گهر سیرجان آمد.

مهدی تیکدری، مدافع راست ۲۹ ساله فصل گذشته گل‌گهر سیرجان، با امضای قراردادی دو ساله به پرسپولیس پیوست.

گفتنی است، پیش از این نیز مهدی تارتار، سرمربی فصل گذشته گل‌گهر به عنوان سرمربی فصل آینده باشگاه پرسپولیس انتخاب شده بود.